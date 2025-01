Mollie et PayPal : paiements simplifiés pour marketplaces en Europe

Mollie, acteur majeur des solutions de paiement, et PayPal, leader mondial des paiements en ligne, annoncent un partenariat stratégique. Ensemble, ils visent à simplifier et sécuriser les paiements sur les marketplaces européennes.

Une collaboration pour simplifier les paiements

Je constate que les marketplaces jouent un rôle central dans le commerce en ligne, avec une croissance rapide ces dernières années. Ce partenariat entre Mollie et PayPal répond à la demande croissante des plateformes et des utilisateurs pour des solutions de paiement fluides et fiables. Grâce à cette collaboration, Mollie intègre PayPal à ses solutions. Cela permet aux marketplaces de proposer PayPal sans nécessiter d’intégrations complexes ni de réintégration des vendeurs. Selon Philippe Daly, Vice-Président France de Mollie : « Mollie Connect permet aux entreprises de minimiser leurs coûts opérationnels grâce à un support et un processus d’intégration simplifiés. »

Des avantages pour les marketplaces et leurs clients

Mollie Connect offre aux marketplaces des fonctionnalités adaptées pour gérer les paiements multi-vendeurs. La plateforme prend en charge divers moyens de paiement, notamment les cartes de crédit, les virements bancaires et les options Buy Now Pay Later (BNPL). Elle est également la seule solution à accepter les cartes-cadeaux pour les paiements sur plusieurs vendeurs. Guillaume Demier, Directeur Senior des Partenariats Europe chez PayPal, explique : « La combinaison des atouts de Mollie et de l’expérience consommateur fluide et sécurisée de PayPal est parfaitement adaptée au segment des marketplaces. » Cette collaboration facilite l’accès à des paiements sécurisés et stimule la croissance des entreprises.

Une stratégie au service de l’innovation

Ce partenariat souligne l’engagement de Mollie et PayPal à soutenir les marketplaces européennes. Mollie, fondée en 2004, accompagne aujourd’hui plus de 200 000 entreprises dans toute l’Europe. De son côté, PayPal, avec plus de 25 ans d’expérience, continue d’innover pour répondre aux besoins des entreprises et des consommateurs. Itai Gross, PDG de FonQ.nl, souligne l’efficacité de Mollie Connect : « Cette solution est plus simple à intégrer que les autres disponibles sur le marché, car elle se concentre sur l’essentiel pour notre entreprise. »

