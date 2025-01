MongoDB et TeamViewer : nouvelles solutions IA et cloud avec Microsoft

Lors de la conférence Microsoft Ignite 2024, deux acteurs majeurs de la tech, MongoDB et TeamViewer, ont annoncé des initiatives stratégiques pour optimiser leurs collaborations avec Microsoft. Ces annonces marquent une évolution significative dans la manière dont les entreprises exploitent l’intelligence artificielle, les données et les solutions de support. Retour sur ces partenariats renforcés qui placent l’innovation au cœur de l’écosystème Microsoft.

MongoDB s’allie davantage avec Azure pour déployer l’IA et l’analytique

MongoDB a présenté trois intégrations majeures destinées à ses clients communs avec Microsoft. Ces développements répondent aux besoins croissants des entreprises en matière d’analyse des données et d’applications IA.

Désormais, MongoDB Atlas peut être utilisé comme magasin de données vectorielles dans Azure AI Studio. Cela permet aux entreprises de développer des applications IA génératives basées sur leurs propres données. Cette intégration facilite la création de solutions innovantes telles que des chatbots ou des copilotes numériques. De plus, elle évite la complexité de créer des pipelines supplémentaires. Alan Chhabra, Executive Vice President chez MongoDB, souligne : « Avec cette synergie, les développeurs peuvent combiner la puissance des LLM de Microsoft aux données d’entreprise stockées dans Atlas pour des résultats inégalés. »

Par ailleurs, la mise en miroir de Microsoft Fabric intègre MongoDB Atlas pour synchroniser les données en quasi-temps réel. Cela permet aux entreprises de réaliser des analyses instantanées et de générer des rapports de Business Intelligence sans compromis sur la qualité ou la rapidité. MongoDB Enterprise Advanced est devenu l’une des premières applications Kubernetes certifiées compatibles avec Azure Arc. Cette certification garantit une gestion centralisée et flexible des bases de données sur site, en cloud ou dans des environnements hybrides. Comme l’explique Sandy Gupta, Vice-président chez Microsoft : « Cette collaboration élargit les possibilités de développement multi-cloud tout en renforçant la sécurité et la performance. »

TeamViewer intègre Microsoft Teams pour un support intelligent

TeamViewer est spécialiste des solutions de connectivité à distance. Il a profité de Microsoft Ignite pour dévoiler de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, directement intégrées à Microsoft Teams. L’objectif ? Révolutionner le support IT et améliorer la productivité des entreprises.

Avec Session Insights, TeamViewer propose une analyse instantanée des interventions à distance. Je trouve que c’est intéressant pour partager des synthèses détaillées et des prévisions sur les incidents récurrents. Cette solution aide les équipes à résoudre les problèmes plus rapidement et anticiper les interruptions potentielles. À cela s’ajoute un tableau de bord interactif qui permet d’optimiser les ressources et d’améliorer la satisfaction client.

L’intégration de Copilot dans Teams simplifie les interactions entre agents et clients. Les historiques d’interventions, combinés aux recommandations générées par l’IA, rendent les processus plus fluides et réactifs. Par exemple, une requête initiée sur Teams peut être immédiatement transformée en session TeamViewer. Mei Dent, Chief Product & Technology Officer chez TeamViewer, déclare : « En unifiant nos solutions avec celles de Microsoft, nous créons une collaboration intuitive et une assistance intelligente qui redéfinit les standards du support IT. »

Une collaboration stratégique et visionnaire

Les initiatives présentées par MongoDB et TeamViewer illustrent l’importance croissante des partenariats stratégiques dans l’économie numérique. Jointes aux infrastructures et outils avancés de Microsoft, ces deux entreprises offrent à leurs clients une expérience connectée et innovante. Disponibles via la marketplace Azure, leurs solutions permettent aux entreprises de déployer des technologies avancées et bénéficier d’une grande flexibilité. MongoDB et TeamViewer redéfinissent les limites de ce qui est possible en matière de gestion de données et de support IT pour ouvrir la voie à de nouvelles opportunités pour les entreprises du monde entier.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



