Ne partagez plus votre compte Disney +, ou vous allez le payer cher

La répression contre le partage de mot de passe de votre compte Disney Plus débuterait « sérieusement » en septembre selon le PDG Bob Iger. De plus, Disney a lancé son plan avant la fin du mois.

Après Netflix durant l’été 2023, c’est maintenant au tour de Disney de lancer la répression du partage de mots de passe. Cette entreprise a annoncé dans un nouveau message publié sur son site son approche concernant le partage de comptes à l’avenir. Dans les grandes lignes, son approche est identique à celle de Netflix.

Des frais supplémentaires pour le partage de mot de passe Disney Plus

Disney atteste que votre compte est réservé pour un usage sur tous les appareils de votre maison. Ainsi, si d’autres personnes extérieures à ce réseau de dispositifs sont désormais dans l’obligation de payer des frais d’abonnement.

Pour que ces personnes puissent profiter des émissions et films Disney Plus, elles peuvent également devenir des « membres supplémentaires » sur votre abonnement. Effectivement, il faudra également payer des frais supplémentaires pour ce genre de forfait.

Notons que l’ajout d’un membre supplémentaire à un compte Disney Plus est beaucoup moins cher que le frais d’un paiement de forfait distinct.

Aujourd’hui, il faut compter 6,99 $ par mois pour l’ajout d’un membre supplémentaire à un forfait Disney Plus Basic. Pour ajouter un membre supplémentaire à un forfait Disney Plus, il faudra débourser 9,99 $ par mois et 7,99 $ à 13,99 $ par mois pour un compte Standard.

Rappelons que ces frais vont augmenter en octobre à cause d’une hausse imminente du prix de Disney Plus.

Que devez-vous faire si vous ne souhaitez pas payer plus pour le partage de mot de passe Disney Plus ?

Vous avez cet ami parasite qui utilise votre forfait Disney Plus et vous ne souhaitez pas payer plus pour le partage de mot de passe ? C’est tout à fait possible, mais vous devez suivre certaines conditions.

La seule condition est de convaincre votre ami de souscrire son propre abonnement Disney Plus. Il s’agit d’un processus très facile, notamment si le titulaire du compte a choisi un profil Disney Plus existant.

De cette manière, le membre Extra invité pourra transférer son historique de visionnage ainsi que ses paramètres au moment de créer son propre compte.

Néanmoins, sachez qu’il est encore impossible de transférer pour le moment les profils des titulaires de compte Disney Plus, les profils configurés en mode Junior et les profils des mineurs sur la plateforme.

Rappelons qu’actuellement le programme de partage de mots de passe de Disney Plus a été déployé aux États-Unis, au Canada, au Costa Rica, au Guatemala, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Alors, quel est votre avis sur cette répression contre le partage de mots de passe Disney Plus ? Vous pouvez les écrire dans les commentaires !

