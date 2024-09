Nintendo Switch 2 : ce nouveau leak révèle un gain de puissance MASSIF

Un nouveau leak sur la Nintendo Switch 2 fait vibrer la communauté des gamers. Des images provenant du réseau social chinois Xiaohongshu montrent ce qui pourrait être les détails de cette nouvelle console. Alors que Nintendo garde le silence, cette fuite alimente de plus en plus les spéculations.

Un nouveau leak sur la Nintendo Switch 2 ?

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 s’intensifient, et cette semaine ne fait pas exception. Douze images, tirées du réseau social chinois Xiaohongshu, viennent de mettre le feu aux forums de jeux vidéo. Bien qu’aucune confirmation officielle n’ait émergé, beaucoup estiment que ces photos sont les premiers indices du design de la console.

Les dix premières images sont des rendus 3D d’une machine qui semble être une version améliorée de la Nintendo Switch actuelle. On y distingue un écran beaucoup plus grand, une béquille similaire à celle du modèle OLED. Quelques modifications ont également été repérées au niveau des contrôleurs. En effet, la zone où les Joy-Con se connectent à la console semble repensée. Ils s’intègrent désormais par les côtés, et non plus par le dessus, offrant une prise en main plus stable.

Autre détail : le bouton de déverrouillage des Joy-Con a été remplacé par une gâchette plus grande. Une innovation qui pourrait indiquer l’ajout de fonctionnalités remappables, similaires à celles des meilleures manettes Nintendo Switch actuelles. Mais cela reste une hypothèse.

Un gain de puissance à couper le souffle ?

Les deux dernières images prises dans une usine, montrent une première version physique de la console. L’une de ces photos expose la coque des nouveaux Joy-Con, avec des boutons SL et SR plus imposants. L’autre dévoile un circuit imprimé accompagné de quelques câbles additionnels, en ligne avec une récente fuite sur les composants internes. La même qui a laissé entendre que la console resterait portable et compatible avec une station d’accueil.

Les rumeurs font état de 12 Go de RAM, un bond spectaculaire comparé aux 4 Go de la Switch actuelle, ainsi que 256 Go de stockage interne. Pour les amateurs de performance, ce serait une nouvelle digne de fête. Si ces informations se vérifient, la Nintendo Switch 2 s’approche de la puissance brute d’une Xbox One X ou d’une PlayStation 4 Pro. Un saut impressionnant pour une console portable.

Mais attention, bien que les détails semblent réalistes et proches des attentes, ce ne sont pour le moment que des rumeurs. Nintendo pourrait encore nous surprendre avec une Switch 2 radicalement différente.

