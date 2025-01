Nintendo Switch : ce leak révèle les 4 derniers jeux, les fans de F-Zero vont crier de joie

La fin d’une ère se profile pour la Nintendo Switch. Mais avant de passer le flambeau à la Switch 2, Nintendo semble vouloir marquer les esprits une dernière fois. Si l’on en croit les rumeurs, une ultime vague de jeux serait en route. Avec des titres qui pourraient bien faire pleurer de joie les fans de longue date. Préparez-vous à découvrir ce que ces fuites nous réservent !

Nintendo s’apprête à tourner une page importante de son histoire avec l’arrivée prochaine de la Switch 2. Mais avant cela, la firme de Kyoto est bien décidée à offrir à sa console actuelle une sortie digne des plus grands blockbusters.

Selon plusieurs fuites récentes, une ultime série de jeux serait sur le point d’être annoncée. Ces titres pourraient marquer le retour de franchises mythiques, dont un certain F-Zero, longtemps attendu par ses fans. Si ces rumeurs se confirment, Nintendo a trouvé la recette parfaite pour maintenir la Switch sous le feu des projecteurs avant de passer à la prochaine génération.

Une fin en apothéose pour la Nintendo Switch

Depuis que Nintendo a dévoilé la Switch 2 lors de sa présentation du 16 janvier, les fans de la console sont en ébullition. Nous avons par exemple déjà eu un aperçu de ce qui pourrait être Mario Kart 9. Et soyons honnêtes, c’est suffisant pour allumer le feu des spéculations. Mais attendez, ce n’est pas tout ! Un récent leak nous révèle des titres qui pourraient bien débarquer.

D’après les spéculations, la Switch 2 pourrait accueillir une collection impressionnante de portages venant de Microsoft. Parmi les rumeurs, ils parlent de Microsoft Flight Simulator 2024, Halo The Master Chief Collection, Diablo 4, et même un jeu Call of Duty.

Par ailleurs, Fallout 4, Starfield, Tekken 8 et Elden Ring pourraient également s’inviter à la fête. Autant dire que si ça se confirme, la Switch 2 ne se contentera pas de séduire les fans de Nintendo, mais aussi tous les joueurs qui attendaient ces blockbusters sur une console hybride.

Mais le vrai frisson pour moi, c’est cette rumeur autour d’un nouveau F-Zero. La dernière fois que nous avons vu Captain Falcon, c’était dans Super Smash Bros. Ultimate. Ça commence à dater, je trouve.

Alors, l’idée de le voir revenir dans une toute nouvelle aventure me fait presque sauter de ma chaise. Ajoutez à cela un possible retour de Star Fox, et là, nous sommes prêts à revivre les années 2000 avec des graphismes modernes.

Bien sûr, nous n’allons pas nous emballer trop vite. Ce ne sont que des rumeurs pour l’instant, mais l’idée de retrouver ces licences iconiques et de jouer à des titres aussi ambitieux sur la Switch 2 donne clairement envie d’y croire.

En plus, Nintendo pourrait révéler officiellement ses cartes dès le mois prochain. Et vous, lequel de ces jeux vous fait le plus vibrer ? Parlez-en en commentaire !

