N’utilisez pas ce VPN, ou n’importe qui pourra se connecter à votre réseau WiFi !

Un VPN qui transforme votre connexion Internet en un produit à vendre ? Ce modèle peut paraître alléchant, mais il cache des risques pour votre vie privée et votre sécurité que vous ne devriez pas ignorer.

Le service gratuit Big Mama VPN pourrait bien être un VPN à fuir. En effet, ce fournisseur vend l’accès aux connexions Internet domestiques de ses utilisateurs, permettant à des tiers d’utiliser leur adresse IP.

D’ailleurs, je ne recommanderai jamais tout service VPN susceptible de nuire à votre sécurité de cette manière. Tous les fournisseurs recommandés dans notre sélection des meilleurs VPN s’engagent à respecter les politiques rigoureuses de confidentialité et de non-journalisation.

Une triche qui révèle un problème bien plus grave ?

Le cœur des problèmes réside dans le jeu de réalité virtuelle Gorilla Tag. Des joueurs ont découvert une méthode pour tricher en installant un VPN sur les casques de réalité virtuelle Meta. Cette astuce crée un délai dans le jeu, rendant plus facile d’éviter les adversaires et de les « taguer ». Des tutoriels vidéo détaillant la procédure ont rapidement été mis en ligne, entraînant chaque étape à suivre.

Bien que la triche en elle-même soit agaçante, elle reste relativement inoffensive. Ce qui inquiète réellement, c’est le VPN utilisé dans ces didacticiels, qui n’est autre que le Big Mama VPN.

Il s’est avéré que Big Mama VPN vend l’accès aux connexions Internet domestiques de ses utilisateurs gratuits. Cela permet aux acheteurs d’exploiter l’adresse IP des casques VR pour dissimuler leur identité en ligne.

Cette pratique, appelée « proxy résidentiel », consiste à utiliser des adresses IP domestiques pour imiter un trafic Internet ordinaire. Ces proxys sont devenus particulièrement prisés des cybercriminels, qui les utilisent pour mener des cyberattaques et contrôler des botnets.

Qu’est-ce que cette offre dissimule réellement ?

Big Mama VPN, une application gratuite disponible sur le Google Play Store pour Android, offre bien plus qu’un simple accès VPN. Les utilisateurs peuvent également acheter un accès partagé aux adresses IP domestiques 4G et Wi-Fi. Le prix est d’ailleurs très alléchant, car il est proposé à seulement 40 centimes par jour, grâce à son réseau proxy.

Ce service semble attractif, notamment parce qu’il se présente comme totalement gratuit, sans inscription et sans limite de données. Pourtant, ces promesses sont suspectes ! Pourquoi ? Les VPN gratuits les plus fiables imposent souvent des restrictions, tandis que les fonctionnalités avancées sont réservées aux versions payantes.

En plus, lorsqu’on lit les conditions générales et des politiques de confidentialité, on découvre une vérité inquiétante. En fait, les utilisateurs gratuits de Big Mama VPN acceptent de faire partie d’un réseau proxy peer-to-peer.

L’application précise dans sa FAQ que les appareils de ces utilisateurs ne servent pas de points relais pour acheminer le trafic des clients commerciaux du service. Big Mama VPN affirme que l’impact sur les ressources des utilisateurs gratuits est négligeable. De plus, les données transmises en arrière-plan seront simplement enregistrées par leur opérateur mobile.

Ce fonctionnement est clairement décrit dans les conditions d’utilisation. Néanmoins, il est possible de se désinscrire en devenant un utilisateur payant.

Certes, ce modèle me semble bien explicite. Pourtant, je me demande qu’en est-il de la sécurité et la confidentialité des utilisateurs qui choisissent ce service « gratuit » ? Et vous, qu’en pensez-vous ? Partager votre avis dans les commentaires !

