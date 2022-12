Qu’est-ce qu’un serveur proxy et pourquoi l’utiliser ?

Internet est devenu de facto un service de première nécessité. Pourtant, des risques planent constamment sur les utilisateurs. Vol de données, usurpation d’identité, espionnage… les menacent au quotidien sans qu’ils ne s’en rendent compte. Pour écarter les dangers, le serveur proxy fonctionne de manière systématique pour sécuriser une connexion. Il assure en même temps la confidentialité.

Qu’est-ce qu’un serveur proxy

Le serveur proxy est un composant qui fait office d’intermédiaire entre les sites web et le poste de l’utilisateur. Lorsqu’on utilise un proxy, les données passent d’abord par le serveur qui les dirige ensuite vers l’adresse cible. Le trafic revient par le même circuit, mais en sens inverse.

Grâce à son fonctionnement, le serveur proxy protège l’internaute en sécurisant et en gardant confidentielles les données de connexion. Il offre également d’autres services et fonction des besoins et de la politique de sécurité de chacun.

Avec le temps, le serveur proxy acquiert d’autres fonctionnalités que le transfert de requêtes. L’objectif reste toutefois le même : sécuriser les données et rendre plus performant le réseau. Pratiquement, le serveur proxy agit comme un pare-feu en sécurisant les réseaux internes. Il filtre les éléments indésirables qui pourraient représenter un risque pour l’utilisateur. Il s’agit entre autres de logiciels malveillants ou espions destinées à espionner l’utilisateur où à subtiliser des données.

Fonctionnement d’un serveur proxy

En se connectant à Internet, chaque ordinateur dispose d’une adresse IP ou Internet Protocol unique. Les requêtes sont envoyées depuis cette adresse. En retour, Internet répond en lui envoyant les données correspondantes.

Un serveur proxy intervient dans ce processus. Jouant le rôle de poste intermédiaire, il dispose également d’une adresse. Lorsqu’un utilisateur envoie une requête web, le serveur proxy reçoit la demande et la transmet au serveur web. Il collecte ensuite les données correspondantes à la requête qu’il envoie à son tour à l’utilisateur.

Lorsque le serveur proxy transmet les requêtes de l’utilisateur, il filtre les données comme l’adresse IP. De cette manière, le serveur web n’y accède pas. Proxy crypte également certaines données pour les rendre inaccessibles. En fonction du paramétrage de sécurité de l’utilisateur, un serveur proxy peut aussi bloquer l’accès à certaines pages Web.

Autres avantages du serveur proxy

L’utilisation d’un serveur proxy offre de nombreux avantages aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Tout d’abord, il permet de contrôler l’usage de l’Internet. Les entreprises veulent en effet limiter l’accès de leurs employés à certains sites pendant les heures de travail. Le serveur proxy refuse l’accès à des sites ciblés en fonction du paramétrage. Il dispose aussi d’une fonctionnalité permettant de sauvegarder l’historique de navigation de chaque poste.

Les entreprises mise également sur le serveur proxy comme Bright data proxy pour améliorer la vitesse de connexion et économiser la bande passante. Pour cela, il met en cache les versions les plus récentes des sites les plus consultés. Lorsque plusieurs utilisateurs d’une même adresse IP cliquent en même temps sur un de ces sites, le serveur proxy n’envoie qu’une seule requête. Cela constitue un gain de temps considérable.

Le serveur proxy donne la possibilité aux utilisateurs de contourner les restrictions de contenu que les entreprises et les autorités étatiques imposent. La diffusion d’un événement est-elle bloquée en ligne ? Il suffit de se connecter à un serveur proxy et de le paramétrer pour y accéder. Il offre à l’utilisateur l’accès aux mêmes informations que celui de Toronto par exemple.