On a trouvé la star du CES 2026 : W1 ressemble à Wall-E, mais avec un seul défaut

Chaque année, le CES promet son lot de robots domestiques censés changer nos vies. En 2026, un modèle a volé la vedette sur les stands : le W1 de Zeroth Robotics. Avec son look tout droit sorti de Wall-E, difficile de ne pas s’arrêter.

Sur les allées du CES, certains produits attirent l’attention par leur fiche technique, d’autres par leur look. Le W1 fait partie de la seconde catégorie. Avec son allure de robot écolo comme Wall-E, il s’est imposé comme l’une des curiosités les plus photographiées du salon. Derrière cette façade sympathique, Zeroth Robotics tente pourtant de vendre une vision très sérieuse de l’assistant domestique autonome. Reste à savoir si le charme suffit à faire oublier des choix techniques et tarifaires difficiles à justifier.

W1 : un Wall-E sans bras et à prix premium

Zeroth Robotics, start-up basée à Beijing, a donc misé gros sur le design. Le W1 mesure 57 cm, pèse 20 kg et repose sur un système à double chenille. Ce Wall-E est aussi bien équipé côté capteurs, avec du LiDAR et des caméras RVB pour cartographier son environnement.

Sur le plan de la mobilité, c’est l’un des robots les plus solides vus au CES 2026. W1 peut vous suivre partout et transporter jusqu’à 50 kg de charge. C’est parfait pour ramener les courses du garage ou déplacer des sacs de terreau dans le jardin.

Mais il y a un détail difficile à ignorer. Le W1 n’a pas de bras. Là où son cousin de Pixar compactait des déchets et manipulait des objets, celui-ci se contente de porter. Il ne peut rien attraper, rien saisir, rien vous tendre.

Qui plus est, la vitesse maximale de W1 plafonne à 0,5 mètre par seconde, soit environ 1,8 km/h. À titre de comparaison, un humain marche à 5 km/h. Autant dire que vous passerez plus de temps à attendre le robot qu’à profiter de son aide. Et tout cela pour 5 599 dollars (environ 4 800 euros hors taxes).

M1 : un compagnon intelligent trop dépendant de sa prise

À côté du W1, Zeroth Robotics exposait aussi le M1, un robot plus compact (38 cm). Il est plus abordable, affiché à 2 899 dollars. C’est une machine à deux roues auto-stabilisée, capable de se relever seule si elle tombe. Une fonction que je trouve indispensable pour un usage quotidien.

Le M1 mise surtout sur l’IA, avec l’intégration de Gemini, le modèle de Google. Ainsi, l’objectif de Zeroth Robotics n’est plus seulement d’exécuter des commandes vocales, mais de comprendre le contexte, tenir une conversation et assurer des fonctions de surveillance, notamment pour les personnes âgées.

At CES 2026, Zeroth Robotics introduced M1 a roughly 15-inch humanoid built for day to day routines and W1, a WALL-E lookalike robot aimed at classrooms and public spaces.#robotics #robots #technews #CES2026 pic.twitter.com/BUJjiO6X3J — Digital Trends (@DigitalTrends) January 6, 2026

Là encore, le défaut d’autonomie vient tout gâcher. Deux heures, pour un robot censé veiller sur des seniors, c’est insuffisant. Un compagnon qui doit retourner à sa base toutes les 120 minutes devient vite une contrainte, voire un risque en cas d’urgence.

Zeroth Robotics illustre aussi parfaitement un travers bien connu de la robotique grand public. Des prouesses techniques impressionnantes, mais des usages mal pensés. La commercialisation est prévue début 2026 aux États-Unis. Pour l’Europe, aucune date. En plus, avec les tarifs et les limites actuelles, je pense qu’attendre une version 2 semble être la décision la plus raisonnable.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.