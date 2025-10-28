OpenAI peut maintenant faire s’effondrer l’économie mondiale : et si on disait stop ?

Sam Altman porte désormais un nouveau titre. Patron d’OpenAI, il peut aussi faire trembler l’économie mondiale. L’homme orchestre les dépenses les plus folles vues dans la tech.

OpenAI attire les capitaux comme peu d’entreprises avant elle. Sa valorisation atteint 500 milliards de dollars, un chiffre qui impressionne. Pourtant, derrière ces étoiles dans les yeux des investisseurs, la réalité est très différente. Le chiffre d’affaires reste autour de 13 milliards par an, essentiellement grâce aux abonnements ChatGPT.

Ce modèle semble bien fragile comparé aux engagements financiers annoncés. Car les dépenses de l’entreprise se comptent en centaines, voire en milliers de milliards. Les analystes commencent à parler de risques concrets sur l’économie mondiale. La tech espère une révolution rentable, alors que les finances, elles, regardent la falaise juste devant.

OpenAI dépense comme si le futur ne pouvait qu’être rentable

Selon l’AFP, OpenAI achète des puces d’IA pour plusieurs centaines de milliards de dollars. Et pas seulement quelques unités cachées dans un entrepôt. On parle de systèmes capables d’engloutir l’équivalent énergétique de vingt réacteurs nucléaires classiques.

Nvidia, AMD et Broadcom n’ont jamais connu une telle frénésie de commandes. La machine économique tourne à plein régime, portée par une conviction que l’IA rapportera tout l’investissement.

Gil Luria, du cabinet DA Davidson, prévient que l’entreprise devra générer à elle seule des centaines de milliards de revenus pour équilibrer ses comptes. Et pourtant, cet objectif paraît encore lointain quand on observe la progression actuelle. Le Financial Times estime même que le total des engagements financiers dépasse désormais mille milliards de dollars.

La dépendance entre l’économie américaine et l’IA devient ainsi visible. Les investissements sont tellement énormes que la moindre chute dans la performance de l’IA pourrait enclencher un domino financier très violent. Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein Research, a commenté la situation de façon très directe.

Selon elle , Sam Altman a la capacité de propulser l’humanité vers une réussite spectaculaire. Ou encore provoquer un effondrement mondial capable de durer une décennie. Mais aucune prévision fiable ne permet de trancher. Cette incertitude règne, tandis qu’OpenAI continue de chercher la prochaine prouesse technologique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.