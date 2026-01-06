Orla, l’outil CLI qui met une IA privée dans votre terminal

Utiliser des assistants IA en ligne implique toujours une part de confiance. Chaque question quitte votre ordinateur, traverse des serveurs distants et rejoint des infrastructures que vous ne contrôlez pas vraiment.

Vos requêtes, vos notes ou votre code se retrouvent alors stockés quelque part, sans visibilité réelle sur leur devenir. Cette situation inquiète de plus en plus d’utilisateurs attentifs à la confidentialité de leurs données. D’où Orla.

C’est quoi, un Orla ?

D’abord, petit détail incroyable que j’ai découvert en écrivant cet article. Au fait, le mot « Orla » signifie « prépuce » en hébreu. Évidemment, ce n’est pas notre sujet d’aujourd’hui.

Blague à part, notre sujet d’aujourd’hui c’est Orla, l’outil en ligne de commande. Il permet d’exécuter des agents d’intelligence artificielle directement sur votre machine grâce à Ollama. Aucun service distant n’intervient dans le processus.

Et surtout, aucun abonnement n’est requis. Les calculs s’effectuent en local, à l’aide de votre processeur ou de votre carte graphique. Il n’y a donc aucun transfert de données vers l’extérieur.

L’installation est très simple. Sous macOS, une seule commande Homebrew suffit pour mettre Orla en place. Sous Linux, un script permet de réaliser l’opération en quelques secondes.

Une fois l’outil installé, la première requête s’exécute directement depuis le terminal avec une commande claire et lisible. Le terminal prend alors le rôle d’un assistant capable d’expliquer des concepts, d’analyser du code ou de répondre à des questions techniques.

Et notez que son nom n’enlève rien au sérieux de l’outil ni à son positionnement technique mais il fallait le préciser.

En quoi cet outil devrait vous intéresser ?

Eh bien, Orla s’appuie sur tout l’écosystème proposé par Ollama. L’utilisateur peut sélectionner Llama, Mistral, Qwen ou DeepSeek selon ses besoins. Le modèle par défaut, c’est Qwen3. Des modèles spécialisés pour le code, comme qwen3-coder, peuvent également être utilisés.

Le projet intègre un registre d’outils. L’installation de modules permet à l’assistant de lire ou d’écrire des fichiers locaux. Et la création d’extensions personnalisées autorise l’ajout de fonctionnalités spécifiques, activables selon les usages.

Orla incarne une vision simple : l’IA comme outil personnel, que l’on maîtrise, plutôt qu’un service distant à louer. Le projet, encore jeune, bénéficie d’un développement actif et fonctionne déjà sur macOS, Linux et Windows.

Pour celles et ceux qui souhaitent expérimenter des agents IA en local, sans dépendre des grandes plateformes, Orla représente une piste particulièrement intéressante.

