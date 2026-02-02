OpenAI Codex : l’appli de codage IA débarque enfin sur macOS

OpenAI continue d’avancer à grands pas sur le terrain du code. Avec Codex, son agent de programmation, l’entreprise lance une application dédiée sur macOS. Cette version est plus autonome, plus structurée et pensée pour ceux qui passent leurs journées à coder.

Utiliser ChatGPT pour écrire du code, beaucoup l’ont déjà adopté. Mais entre les prompts à répéter, les corrections à faire et les onglets à multiplier, l’expérience montre vite ses limites. OpenAI semble l’avoir compris. Avec Codex sur macOS, l’IA ne se contente plus de répondre. Elle s’organise, délègue et vérifie. L’approche est plus fluide et vise surtout à faire gagner du temps aux développeurs, sans leur compliquer la vie. C’est prometteur, n’est-ce pas ?

Codex sur macOS, oui ça change quelque chose

Jusqu’ici, Codex restait cantonné à l’environnement web d’OpenAI. La solution est pratique, certes. Mais elle est loin d’être idéale pour un usage intensif. À force d’onglets ouverts et de prompts à répéter, l’outil montrait vite ses limites. Pourtant, cette époque touche à sa fin.

Avec sa propre application macOS, Codex change de statut, comme le rapporte Engadget. L’agent de codage devient un vrai logiciel de travail, indépendant et pensé pour durer. Il conserve ses fondamentaux. Il écrit du code, corrige des erreurs et comprend des consignes techniques sans détour.

Toutefois, cette version sur macOS va plus loin. L’interface se veut plus directe. L’outil s’intègre mieux dans les habitudes des développeurs. Et surtout, il s’utilise sans quitter son environnement de travail.

Difficile de ne pas voir la cible. Codex s’adresse aux profils techniques qui veulent avancer vite, sans passer leur journée à reformuler des prompts ou jongler entre outils.

Le multi-agents, vrai tournant de Codex

La grande nouveauté, c’est la gestion de plusieurs agents IA en parallèle. Sur macOS, Codex ne travaille plus seul. Car il orchestre une équipe d’assistants, chacun dédié à une tâche précise.

OpenAI donne un exemple très concret. L’entreprise a utilisé Codex sur macOS pour créer un jeu de course inspiré de Mario Kart. Le projet inclut des voitures jouables, des circuits, des bonus et une interface graphique. Un ensemble complet. Trop lourd pour un seul agent IA.

Codex a donc réparti le travail. Un modèle s’est chargé des visuels. Un autre a développé le jeu web. Un troisième a testé l’ensemble. Le tout, sans intervention humaine directe.

I've been testing the Codex official macOS app for the last couple of weeks. Yes, funny, I know! But I didn't know they were making their own until a week after I started and released Codex Monitor!



It's OpenAI's take on the IDE of the future, and it's pretty good!



🧵for more pic.twitter.com/C31O5SuW9U — Thomas Ricouard (@Dimillian) February 2, 2026

Dans ce projet, Codex a successivement joué le rôle de concepteur. Mais aussi de développeur et de testeur QA. Chaque agent disposait de compétences spécifiques. Ensemble, ils ont collaboré pour livrer un résultat fonctionnel.

Cette logique change la donne. Le développement ne se limite donc plus à écrire du code. L’IA pense le projet. Elle vérifie aussi son fonctionnement et corrige ses propres erreurs. C’est une approche qui se rapproche d’un vrai workflow d’équipe, mais à une vitesse difficile à suivre pour un humain.

Pour les développeurs, cela signifie moins de tâches répétitives. Et plus de temps pour les décisions importantes.

Les Compétences pour guider Codex sur macOS

Pour éviter que Codex ne parte dans tous les sens, OpenAI a ajouté une section baptisée Compétences. Qu’est-ce qu’elle fait concrètement ? Elle regroupe des instructions, des scripts et des ressources que l’IA peut utiliser selon la tâche demandée.

Bien sûr, l’utilisateur garde le contrôle. Il peut imposer une compétence précise. Ou laisser Codex décider seul, selon le contexte. L’outil adapte alors ses choix aux préférences de l’équipe.

Cette couche de personnalisation rend l’application plus rassurante. Et surtout, plus efficace sur des projets complexes.

OpenAI launched Codex app for macOS, free (for now),

doing way too much just to keep up with Claude Code. pic.twitter.com/dkodIPd9qc — Prateek Dwivedi (@Prateek40593386) February 2, 2026

En plus, Codex ne s’arrête pas au développement pur. L’application intègre aussi un système d’automatisations capable de gérer les tâches répétitives en arrière-plan.

Chez OpenAI, ces automatisations servent déjà à trier des problèmes techniques. Elles sont aussi utiles pour analyser des échecs d’intégration continue ou générer des rapports quotidiens. Ce sont des actions peu visibles, mais chronophages.

Avec Codex, ces tâches tournent seules. Le développeur peut se concentrer sur le reste, sans perdre le fil de son travail.

Un lancement dans un contexte très concurrentiel

Ce lancement s’inscrit dans une tendance plus large. En effet, de nombreuses startups explorent déjà les agents IA collaboratifs. En début d’année, Anysphere, à l’origine de Cursor, a montré qu’il était possible de créer un navigateur web complet grâce à cette approche. C’est ce que relate Fortune.

Tout n’était pas parfait, certes. Mais la direction est claire. Les agents IA travaillent désormais en parallèle. Codex arrive sur macOS avec cette ambition en tête.

Pour une durée limitée, l’agent de codage reste accessible aux utilisateurs ChatGPT Free et Go. Une occasion de tester l’application et de se faire une idée concrète de ses capacités.

En parallèle, OpenAI a revu ses tarifs. Les abonnements Plus et Pro doublent. L’entreprise mise désormais sur des outils plus avancés, pensés pour un usage professionnel intensif.

