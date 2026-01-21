Oubliez Samsung, LG, Xiaomi… TCL et Sony s’allient pour créer les meilleures TV

Sony et TCL viennent de signer un accord historique qui pourrait changer quelque chose dans le secteur des téléviseurs. Ces deux géants unissent leurs forces pour combiner l’expertise japonaise et le savoir-faire chinois. Alors, jusqu’où peut aller ce duo inattendu ?

Un partenariat entre deux concurrents directs n’a rien d’inhabituel dans la technologie. Souvenez-vous de Samsung et Apple qui collaborent pour fournir des écrans OLED à l’iPhone ? Ou encore de Sony et Panasonic qui avaient uni leurs forces sur certaines technologies d’imagerie.

Cette fois, ce sont Sony et TCL qui unissent leurs forces pour tenter de renouveler l’offre dans le secteur des téléviseurs. L’alliance promet de mêler le savoir-faire japonais en matière d’image et de son à l’efficacité industrielle et aux technologies d’affichage avancées du groupe chinois.

Une coentreprise pour dominer le Home Entertainment

Le 20 janvier, Sony et TCL annoncent la création d’une coentreprise mondiale dont les activités doivent débuter en avril 2027, sous réserve des validations réglementaires. Dans cette alliance, TCL détiendra 51 % du capital tandis que Sony conserve 49 %.

Pourquoi un tel rapprochement alors que les deux groupes restent des concurrents directs ? L’objectif consiste à fusionner technologies, savoir-faire et chaînes d’approvisionnement afin de renforcer leur position sur le marché du divertissement à domicile. Chacun des partenaires assume clairement l’intérêt stratégique de cette alliance.

​Kimio Maki, directeur représentant, président et directeur général de Sony Corporation, explique ainsi « Nous sommes heureux d’avoir conclu cet accord avec TCL pour un partenariat stratégique. En combinant l’expertise des deux sociétés, nous visons à créer une nouvelle valeur client dans le domaine du divertissement à domicile, en offrant des expériences audio et visuelles encore plus captivantes aux clients du monde entier. »

#SonyBravia TVs starting 2027 are going to be manufactured & designed by TCL & not Sony.



Bravia Branding remains as it is but the R&D, display technology & assembly will be handled by TCL.



TCL & Sony will have a 51:49% ownership in this new Venture, Majority owned by TCL. pic.twitter.com/elntFcvw9r — Divyansh (@Speaks_Div) January 20, 2026

De son côté, DU Juan, présidente de TCL Electronics Holdings Limited, reconnaît aussi que ce partenariat repose sur la complémentarité des forces des deux entreprises. La coentreprise couvrira l’ensemble de la chaîne, du design à la fabrication, en passant par la commercialisation, la logistique et le service client. Les discussions finales en vue d’accords juridiquement contraignants devraient aboutir d’ici fin mars 2026.

La qualité Sony rencontre la puissance TCL

Cette coopération intervient dans un marché ultra-compétitif où chaque détail compte. Les consommateurs pourraient bénéficier d’une expérience visuelle et sonore inédite.

En effet, Sony révèle que les deux entreprises « sont convenues de poursuivre leurs discussions et l’examen d’un partenariat stratégique dans le domaine Home Entertainment »

La marque japonaise apporte ses technologies d’image et de son développées depuis des années. Mais aussi son expertise opérationnelle et la valeur de sa marque. Les modèles BRAVIA XR, par exemple, utilisent le Cognitive Processor XR, capable d’analyser et de reproduire les images comme l’œil humain.

Les technologies XR Triluminos Pro, XR Clear Image Upscaling et les compatibilités Dolby Vision, HDR10, HLG ou IMAX Enhanced permettent déjà de transformer un salon en véritable cinéma. Avec TCL, cette qualité pourrait se démocratiser.

TCL, pour sa part, excelle dans les technologies d’affichage et la production industrielle. Sa série C utilise la QD-Mini LED de 7e génération. Ce qui offre des images plus lumineuses, contrastées et colorées. La combinaison avec les processeurs Sony promet donc des téléviseurs à la fois riches et abordables.

Ce que cela change pour le marché des téléviseurs

L’alliage Sony-TCL arrive à un moment stratégique. Parce que le marché mondial des TV de grande taille continue de croître. Cela est porté par le streaming et l’adoption d’écrans plus grands. L’expérience utilisateur s’améliore avec des fonctionnalités intelligentes et des résolutions toujours plus poussées.

Cette alliance pourrait aussi faire baisser les prix des téléviseurs BRAVIA. La fabrication par TCL, moins coûteuse, tout en conservant les technologies Sony, semble une stratégie gagnante.

So Sony just sold the majority of its TV business to TCL.



Truly the end of an era.



I don’t think younger generations today (can) understand what it meant to walk into someone’s house and see a Sony TV. pic.twitter.com/f4b9ocDiER — Daniel Camilo (@DanielOlimac) January 20, 2026

Pour Kimio Maki, président de Sony, le partenariat vise à offrir des expériences audio et visuelles captivantes. DU Juan, présidente de TCL, voit dans cette coopération une occasion d’élever la valeur de la marque. Elle souhaite aussi étendre l’échelle mondiale et optimiser la chaîne d’approvisionnement.

Pour quand alors ? Les modèles déjà prévus pour 2026 et 2027 ne seront pas impactés. En revanche, les téléviseurs 2028 pourraient bien être les premiers à profiter de cette synergie inédite.

