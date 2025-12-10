Pack Samsung Galaxy S25 256 Go + Chromebook Go à 899 € : –39 % chez Fnac et Darty

Le pack Samsung qui réunit le Galaxy S25 (256 Go) et le laptop Galaxy Chromebook Go voit son prix plonger à 899 € au lieu de 1 468 € chez la Fnac et Darty. Soit une économie de 569 €, pour un combo smartphone premium + ordinateur ultra-léger taillé pour le travail, les études et le divertissement. Une occasion rare de s’équiper haut de gamme sans exploser son budget.

Les smartphones premium flirtent désormais régulièrement avec les 1 000 €, et il faut souvent ajouter un budget conséquent pour un laptop correct. Ici, Samsung casse un peu les codes : le Galaxy S25, fleuron compact de la marque, est proposé dans un pack avec un Galaxy Chromebook Go pour moins de 900 €. Une offre qui tombe à pic si vous cherchez à vous équiper pour travailler, étudier, créer ou simplement profiter de contenus partout, sans compromis sur le confort.

Galaxy S25 : un compact premium boosté à l’IA

Au quotidien, le Samsung Galaxy S25 mise sur un format compact très agréable en main, avec des bordures plates mais pas tranchantes, un dos soigné et une finition premium. Il est protégé par du Gorilla Glass Victus 2 et certifié IP68, de quoi encaisser sans stress les aléas du quotidien.

Son écran OLED 6,1 pouces Full HD+ avec LTPO 120 Hz brille autant pour le scroll sur les réseaux que pour le gaming ou le streaming, avec une luminosité qui monte très haut (jusqu’à 2 460 cd/m² en HDR) pour rester parfaitement lisible, même en plein soleil.

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite for Galaxy assure de très bonnes performances, y compris sur les jeux 3D exigeants, le tout sans surchauffe gênante. Animé par One UI 7 (Android 15) et 7 ans de mises à jour, le S25 est aussi un bon investissement dans le temps. Les fonctions Galaxy AI apportent un vrai confort : résumé intelligent de votre journée (Now Brief), actions contextuelles (Selection AI) ou encore assistants d’écriture et de traduction.

Côté photo, le trio 50 Mpx + ultra grand-angle 12 Mpx + téléobjectif x3 10 Mpx offre une qualité globale solide, suffisante pour ramener de très beaux clichés au quotidien, même si le mode portrait reste perfectible. La batterie de 4 000 mAh tient une journée typique, avec en plus la compatibilité Qi2 (via coque adaptée) pour la charge sans fil moderne.

Chromebook Go : un laptop léger, simple et nomade

Le Galaxy Chromebook Go complète parfaitement le S25. Avec ses 1,45 kg et son châssis fin (15,9 mm), il se glisse sans peine dans un sac. Sa certification MIL-STD-810H lui permet de résister aux petits chocs et éclaboussures : idéal pour les étudiants, lycéens ou pros souvent en déplacement.

L’écran 14 pouces HD n’a rien de “waouh”, mais fait largement le job pour la bureautique, les cours en ligne, les visioconférences ou le streaming. Sa charnière 180° est très pratique pour poser l’écran à plat sur une table et partager un document ou une présentation.

Sous Chrome OS, l’ordinateur est fluide et très simple à prendre en main. Le Celeron N4500 accompagné de 8 Go de RAM suffit pour le multitâche léger : Docs, Sheets, mails, visio et navigation web. L’OS est pensé pour être rapide, avec un gros accent sur la sécurité (pas de virus à gérer) et les mises à jour silencieuses en arrière-plan.

La connectique est complète pour ce format : 2x USB-C, 1x USB-A 3.2, jack, microSD, Wi-Fi 6, plus une autonomie annoncée de jusqu’à 12 h avec charge rapide 45 W, pratique pour recharger vite entre deux cours.

Enfin, les deux appareils fonctionnent en symbiose : déverrouillage du Chromebook via le S25, SMS depuis le laptop, reprise des onglets Chrome du smartphone sur l’ordinateur… Un vrai petit écosystème Samsung.

Une réduction impressionnante : le pack Galaxy S25 + Chromebook Go tombe à 899 €

Pris séparément, ce duo coûte 1 468 € (Galaxy S25 256 Go lancé à 959 € + Chromebook Go). Avec cette offre Fnac / Darty, le pack passe à 899 €, soit 569 € d’économie, environ –39 %. Difficile de trouver ailleurs un combo smartphone premium + laptop nomade d’une marque aussi réputée à ce tarif.

Une affaire rassurante chez deux marchands de confiance

Samsung n’a plus grand-chose à prouver sur le haut de gamme : finitions, suivi logiciel, écosystème… tout est en place. De leur côté, Fnac et Darty restent des enseignes de référence pour l’électroménager et la high-tech, avec garantie constructeur, service client accessible et options de livraison/retour bien rodées. De quoi acheter ce pack l’esprit tranquille.

Faut-il craquer pour ce pack Samsung ?

Ce bundle Galaxy S25 + Chromebook Go à 899 € s’adresse clairement à celles et ceux qui veulent un smartphone premium recent avec de l’IA, de bonnes capacités photo et une vraie durée de vie logicielle, tout en profitant d’un laptop léger, simple et endurant pour les études, le télétravail ou la bureautique. À ce niveau de remise, ce genre d’offres ne reste généralement pas en ligne très longtemps, surtout en période de fêtes ou de rentrée.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.