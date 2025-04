Pékin réplique aux USA en dévoilant les noms de hackers de la NSA (la tension monte !)

Pékin accuse des hackers de l’Agence de sécurité nationale NSA des États-Unis de cyberattaques sur les Jeux d’hiver et Huawei.

Le cyberespionnage devient un levier stratégique dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Lors des Jeux asiatiques d’hiver en février 2025 en Chine, la police de Harbin révèle des cyberattaques principalement en provenance des États-Unis.

Pékin expose les hackers de la NSA

Dans un mouvement inhabituel, Pékin passe à l’offensive en nommant publiquement trois agents présumés des hackers de la NSA. Elle identifie Katheryn A. Wilson, Robert J. Snelling et Stephen W. Johnson comme responsables de cyberespionnage.

Les autorités chinoises révèlent avoir détecté plus de 270 000 cyberattaques visant les systèmes informatiques de l’événement. Ces systèmes sont cruciaux pour la gestion des inscriptions, des compétitions et des données sensibles des athlètes.

La Chine va plus loin en accusant ces mêmes hackers de la NSA d’avoir visé Huawei. Ce géant chinois des télécommunications est déjà sous sanctions américaines depuis 2019.

Pour appuyer ses accusations, Pékin offre des primes pour toute information menant à la capture de ces agents secrets. Une démarche provocatrice qui tranche avec sa discrétion habituelle sur les questions de cybersécurité.

Une guerre commerciale en toile de fond

Les supposées cyberattaques arrivent en plein conflit commercial. En outre, cette dénonciation publique apparaît comme une riposte aux tarifs douaniers instaurés par l’administration Trump.

Pour de nombreux experts, la désignation publique des membres de la NSA s’apparente à une stratégie de sabotage. Il veut déstabiliser Washington en exposant certaines de ses opérations secrètes.

En révélant l’identité des hackers de la NSA, la Chine montre que les États-Unis ne sont pas aussi discrets qu’ils le pensent. En guise de riposte, Pékin suspend également les commandes de Boeing et relance la diffusion des films hollywoodiens.

La Chine condamne fermement les actions des États-Unis. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois Lin Jian a exigé l’arrêt immédiat des cyberattaques américaines. « Nous exhortons les États-Unis à adopter une attitude responsable sur la question de la cybersécurité et … à mettre fin aux diffamations et aux attaques non provoquées contre la Chine », a-t-il déclaré lors d’un point de presse régulier.

Face à ces accusations, Washington reste silencieux. Une telle confrontation ouverte reste rare entre les deux puissances.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.