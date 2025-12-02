Pour clore le Black Friday en beauté, Xiaomi fracasse le prix du Redmi Note 14 Pro : –54 % chez AliExpress

Le Redmi Note 14 Pro chute à 184 € au lieu de 403 € pour la fin du Black Friday, soit –54 %. Une offre rare qui fait de ce smartphone complet et performant l’une des meilleures affaires à saisir avant la fin des stocks.

Alors que la plupart des marchands ont déjà rangé leurs offres de Black Friday, AliExpress joue les prolongations jusqu’au 3 décembre au soir. Une aubaine, surtout quand un modèle aussi populaire que le Redmi Note 14 Pro 5G tombe à 184 € seulement, soit 219 € d’économie. La version 512 Go, elle, n’a jamais été aussi accessible avec un prix de 234 €.

Un smartphone pensé pour tous vos usages

Les smartphones milieu de gamme dépassent maintenant facilement les 300 €, voire 400 €… sauf ici. Cette promo sur le Redmi Note 14 Pro fait figure d’exception. Pour le streaming, le gaming ou la photo du quotidien, il s’adapte à tous les profils.

Son superbe écran AMOLED 6,67’’ 120 Hz est une vraie réussite : lumineux, fluide, compatible HDR10+ et Dolby Vision, il sublime autant Netflix que vos jeux Android. L’autonomie suit le rythme grâce à une batterie de 5 110 mAh et une charge 120 W qui remet le smartphone à bloc en un éclair.

Côté performances, le Snapdragon 7s Gen 3 épaulé par 8 Go de RAM garantit une navigation rapide, sans ralentissements en multitâche ni sur les jeux populaires. Les options stockage — 256 ou 512 Go — permettent de garder films, applications et photos sans compromis.

En photo, le capteur 200 Mpx capture des clichés détaillés, soutenu par un ultra grand-angle et un macro. La caméra 20 Mpx à l’avant assure des selfies nets et des appels vidéo impeccables. Le tout filme jusqu’en 4K 30 fps et s’appuie sur les fonctions IA d’Android 15 + HyperOS (gomme magique, traduction en temps réel, résumé automatique…).

Une réduction massive : le Redmi Note 14 Pro tombe à 184 €

De 403 € à 184 €, c’est une chute spectaculaire de 54 %. Même les modèles concurrents dans la même tranche de prix peinent à proposer un écran aussi bon, une charge 120 W et un capteur 200 Mpx. La version 512 Go, habituellement à 453 €, passe à 234 € : introuvable ailleurs à ce niveau de puissance.

Contexte & réassurance

Xiaomi est reconnue pour son excellent rapport qualité-prix, et ce modèle en est la preuve. Sur AliExpress, l’envoi est rapide depuis l’Espagne, TVA incluse, garantie 2 ans, paiement PayPal 4x et retour 90 jours.

Une pépite à saisir avant la rupture

Parfait pour le streaming, la photo, les jeux et une utilisation intensive, le Redmi Note 14 Pro coche toutes les cases — encore plus à 184 €. Ces offres figurent parmi les dernières du Black Friday : elles peuvent disparaître à tout moment.

