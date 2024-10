Prenez des notes et lisez en couleur avec les nouveaux Kindle !

Amazon frappe fort avec le lancement de deux nouveautés majeures : le Kindle Colorsoft, sa première liseuse couleur et une nouvelle version du Kindle Scribe avec des fonctionnalités d’écriture avancées.

Ces appareils, seront respectivement disponibles à partir du 30 octobre et du 4 décembre. Ce lancement marque une avancée technologique majeure pour les amateurs de lecture numérique.

Le Kindle Colorsoft introduit la couleur dans l’univers des liseuses Amazon. Par conséquent, il permet d’afficher les couvertures et illustrations en couleur, une nouveauté pour l’écosystème Kindle. Disponible au prix de 257,88 euros , il offre un écran de 7 pouces, similaire à celui du Kindle Paperwhite. Cette liseuse permet également d’ajouter des surlignements colorés afin d’offrir une expérience plus visuelle et immersive.

La deuxième annonce est une version améliorée du Kindle Scribe, avec l’introduction de la fonctionnalité Active Canvas. Cette nouveauté permet aux utilisateurs d’ajouter des annotations manuscrites directement dans les livres électroniques. Le texte du livre s’ajuste dynamiquement autour des notes et préserve le contexte, même si la police ou la mise en page est modifiée. Le nouvel écran de 10,2 pouces et le stylet premium offrent une sensation d’écriture proche du papier. Ces options sont incluses dans la version à 368,41 euros.

Amazon rejoint ainsi des concurrents que je connais bien, comme Kobo et Onyx, déjà présents sur le marché des liseuses couleur. Ayant déjà utilisé leurs produits, je peux dire que l’arrivée d’Amazon ajoute une option solide et prometteuse dans cet univers compétitif.

IA et nouvelles fonctions de prise de notes

Amazon enrichit aussi le Kindle Scribe avec des options avancées de prise de notes. De ce fait, la fonction Extended Margin permettra d’ajouter des notes dans les marges latérales et de les masquer ou les afficher à volonté. Une IA générative pourra également résumer les notes en puces partageables depuis l’onglet du bloc-notes. Ces nouvelles fonctionnalités seront déployées par mises à jour, avec Extended Margin prévu pour 2025.

Amazon a également mis à jour le Kindle Paperwhite, désormais vendu entre 147,36 euros et 184,20 euros. De plus, le Kindle d’entrée de gamme est proposé au prix de 101,31 euros.. Une version Kindle Kids, proposée à 119,73 euros, inclut six mois d’abonnement à Amazon Kids+. Cette offre inclut un accès à des livres et des livres audio adaptés aux enfants.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.