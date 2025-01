Que diriez-vous d’un mélange entre Candy Crush et le célèbre Solitaire ?

Le géant du jeu mobile King, division d’Activision Blizzard, a annoncé une nouveauté. Candy Crush Solitaire sera lancé sur les appareils mobiles le 6 février 2025. Avec ce jeu, King mêle le plaisir addictif de Candy Crush Saga et la stratégie intemporelle du solitaire.

Avec Candy Crush Solitaire, King marie des éléments emblématiques de ses sagas avec des mécaniques bien connues du solitaire. Le jeu introduit des boosters stratégiques, des bloqueurs complexes et un système de progression captivant, tout en restant fidèle à l’esthétique colorée et festive de Candy Crush. Cette combinaison offre une expérience accessible mais stratégiquement enrichissante pour tous les profils de joueurs.

Le jeu, disponible gratuitement, arrivera sur les principales plateformes comme Google Play, l’Amazon Appstore et l’Apple App Store. Pour ceux qui souhaitent prendre de l’avance, les préinscriptions sont ouvertes dès maintenant. Elles permettent de débloquer des bonus exclusifs, dont 5 000 pièces, 4 annulations, 2 cartes poisson, 3 cartes bombes colorées et un dos de carte unique.

Ces récompenses promettent de rendre les premières parties encore plus engageantes et gratifiantes.

Un succès anticipé grâce à des tests ciblés

Depuis juillet 2023, King a minutieusement testé Candy Crush Solitaire sur plusieurs marchés, notamment au Canada, en Allemagne, en Indonésie, au Mexique et aux Pays-Bas. Ces essais ont permis de recueillir des retours précieux pour ajuster l’expérience avant son lancement mondial. Ces données montrent que le jeu fait partie des plus attractifs pour le public.

Avec plus de 300 millions de téléchargements pour ses autres titres, King ne se contente pas d’ajouter un simple jeu à son catalogue. Candy Crush Solitaire s’inscrit dans une volonté de continuellement innover et répondre aux attentes des joueurs tout en élargissant son public.

Pourquoi Candy Crush Solitaire fait-il parler de lui ?

Ce jeu redéfinit l’expérience classique du solitaire en y ajoutant des composantes dynamiques et des visuels immersifs. Contrairement aux versions classiques, les joueurs bénéficient d’une progression gratifiante grâce à des objectifs variés et à des récompenses régulières. Cette approche rend chaque partie plus captivante.

Avec un catalogue comprenant des titres tels que Farm Heroes Saga, King a su démontrer sa maîtrise des jeux mobiles. Grâce à cette nouveauté, l’entreprise capitalise sur sa renommée tout en explorant de nouvelles voies pour diversifier ses offres.

Que vous soyez un fan inconditionnel des jeux de cartes ou simplement curieux de découvrir une nouvelle expérience ludique, Candy Crush Solitaire s’annonce comme une option idéale. Préinscrivez-vous dès aujourd’hui pour profiter d’avantages exclusifs et embarquez dans cette aventure qui allie stratégie et plaisir visuel.

