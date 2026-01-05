Quels sont les prompts les plus fous sur Nano Banana en 2025 ?

Voici un petit récapitulatif des prompts les plus intéressants utilisés sur Nano Banana cette année.

Les utilisateurs affectionnent particulièrement la capacité de Nano Banana à conserver la cohérence visuelle. Mais aussi, à fusionner des images et à interpréter des consignes complexes. Ils ont donc rapidement dépassé les simples retouches photo. On a alors eu une explosion de prompts parfois absurdes mais brillants sur Nano Banana.

Les prompts créatifs qui changent la réalité sur Nano Banana

La transformation visuelle est une des spécialités de cet outil IA. Il part effectivement de photos banales pour les convertir en scènes artistiques ou émotionnelles fortes. Et les premiers prompts de cette liste le montrent très bien.

Transformer une photo banale en scène cinématographique

Un simple cliché de jour peut devenir une scène nocturne dramatique, éclairée par la lune et remplie d’ombres marquées. C’est devenu un des prompts les plus populaires auprès des utilisateurs de Nano Banana. De fait, il démontre la maîtrise de l’outil sur la lumière, l’ambiance et la narration visuelle. Le tout sans altérer la structure originale de l’image.

Se retrouver face à son “soi” du passé grâce à l’IA

Ce prompt fait partie des plus émouvants en 2025. Il consiste en fait à réunir une photo d’enfance et une photo adulte dans un faux cliché instantané. Nano Banana parvient à conserver les visages intacts tout en créant une scène crédible, profondément nostalgique.

Des prompts pour créer des figurines réalistes sur Nano Banana

Les utilisateurs demandent à Nano Banana de transformer un animal réel en figurine 3D miniature. Celle-ci est posée sur un bureau comme un cadeau fraîchement déballé. Le réalisme obtenu donne l’illusion d’un véritable objet physique photographié. C’est notamment le cas sur les textures et les proportions.

Explorer des styles artistiques chaleureux

Les prompts artistiques ont également rencontré un énorme succès sur Nano Banana. On peut générer une maison en pain d’épices peinte à l’aquarelle, par exemple. L’outil IA réussit à transmettre une sensation de confort et de chaleur. Il devient ainsi un outil prisé pour les visuels décoratifs ou saisonniers.

Les prompts pour faire d’une idée une BD avec Nano Banana

On peut par ailleurs demander à Nano Banana de créer des BD de toutes les sortes. Certains ont par exemple mis en scène un bébé super-héros affrontant un brocoli maléfique. Ce prompt montre la capacité du modèle à comprendre l’humour, la narration séquentielle et les codes visuels du comic.

Des prompts techniques et expérimentaux

La créativité pure est loin d’être le seul atout de cet outil IA. Certains prompts exploitent aussi Nano Banana comme un véritable outil de conception visuelle avancée. En voici quelques-uns des plus utilisés en 2025.

Essayer des changements de coiffure réalistes

Les essais de coiffure, comme se voir blond avec une frange, sont devenus viraux en 2025. La précision du rendu dépasse largement les filtres classiques. On pouvait d’ailleurs le voir sur la texture des cheveux et l’adaptation au visage.

Des infographies complexes via des prompts sur Nano Banana

Les internautes ont en outre utilisé cet outil IA pour créer des infographies détaillées. Pour cela, ils sont par exemple partis d’une simple image de plante. L’IA structure alors visuellement l’information et hiérarchise les données. Puis, elle rend le contenu immédiatement compréhensible.

Créer des portraits de fêtes ultra crédibles

Les prompts de retouche festive ont également eu leur moment de gloire sur Nano Banana. Durant la période de Noël, ils ont notamment impressionné par leur niveau de détail. Expressions faciales, regards croisés, vêtements assortis et éclairage chaleureux donnent l’impression d’une séance photo professionnelle.

Construire des mondes en vue isométrique avec l’outil IA

La génération de villes sous-marines en 3D isométrique ont séduit les amateurs de design et de jeux vidéo. Nano Banana a démontré qu’elle excelle dans la gestion des perspectives et des volumes. Et cela vaut même dans des univers entièrement fictifs.

Nano Banana fait d’un paysage un plateau de jeu via des prompts

Certains prompts transforment quant à eux une simple photo de rivière en plateau de jeu photoréaliste. Objectifs, obstacles et éléments fantastiques cohabitent naturellement. Ceci ouvre alors la voie à des concepts de jeux directement exploitables.

Découvrez le reste des prompts en consultant le blog de Google.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.