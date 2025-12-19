Ray-Ban Meta (Gen 1) à prix canon pour Noël : –25 % à 247 € chez Fnac et Boulanger

Les lunettes connectées Ray-Ban Meta de première génération font un retour remarqué juste avant Noël. Malgré l’arrivée récente de la Gen 2, ce modèle lancé il y a deux ans reste très séduisant, surtout à 247 € au lieu de 329 €, soit 82 € d’économie. Une belle occasion de s’offrir (ou d’offrir) un gadget high-tech vraiment différent.

Les objets connectés innovants affichent souvent des prix élevés, surtout quand ils mêlent design, audio et intelligence artificielle. Les Ray-Ban Meta Gen 1 n’échappaient pas à la règle lors de leur lancement. Mais en cette période de fêtes, la donne change : Fnac et Boulanger cassent les prix, rendant ces lunettes intelligentes bien plus accessibles, juste à temps pour Noël.

Les Ray-Ban Meta au quotidien : bien plus que des lunettes

Au premier regard, impossible de les distinguer d’une paire classique. Et pour cause : elles reprennent le design iconique Wayfarer de Ray-Ban, intemporel et élégant. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une vraie boîte à outils connectée.

Grâce à leur capteur photo de 12 mégapixels ultra grand-angle, vous pouvez prendre des photos ou filmer ce que vous voyez, simplement via un bouton discret sur la branche. Parfait pour immortaliser un moment sans sortir son smartphone.

Les haut-parleurs intégrés permettent d’écouter de la musique ou des podcasts, tandis que les micros transforment les lunettes en kit mains libres très efficace pour les appels.

Avec Meta AI, vous posez vos questions à la voix, traduisez une conversation en direct dans une langue étrangère ou obtenez des infos sur ce que vous regardez grâce à la fonction Live AI.

Une réduction qui fait la différence : les Ray-Ban Meta à 247 €

Ces lunettes deviennent particulièrement intéressantes sur le plan tarifaire. Lancée à 329 €, la paire de Ray-Ban Meta (Gen 1) est aujourd’hui proposée à 247 €, ce qui représente une économie immédiate de 82 €, soit –25 % de remise.

Une marque iconique, des vendeurs fiables

Ray-Ban reste une référence mondiale en matière de lunettes, et l’association avec Meta apporte une vraie dimension technologique. Fnac et Boulanger offrent une garantie constructeur, une livraison rapide avant Noël, et un service client reconnu. De quoi acheter en toute sérénité.

Faut-il craquer pour Noël ?

Ces Ray-Ban Meta Gen 1 sont idéales pour les amateurs de tech, les voyageurs, les créateurs de contenu ou tout simplement ceux qui veulent un accessoire pratique et original au quotidien. À moins de 250 €, l’offre est rare à ce niveau de finition et de fonctionnalités — et les stocks pourraient vite fondre.

