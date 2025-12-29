Récapitulons les histoires tech les plus bizarres de 2025

L’année 2025 a prouvé que l’innovation pouvait emprunter des chemins bien étranges avec ces histoires tech bizarres.

On a eu nostalgie absurde, expérimentations inutiles et détournements brillamment inutiles. Avec tout cela, 2025 a compté des histoires tech franchement bizarres. Certaines font sourire, d’autres interrogent, mais toutes dessinent un portrait étonnant de notre rapport à la technologie d’aujourd’hui.

Quand la technologie flirte avec l’absurde nostalgique

Certains projets décident de regarder derrière plutôt que devant. De gadgets absurdes aux hommages rétro improbables, ces expériences flirtent avec la nostalgie tout en provoquant l’étonnement. Elles rappellent que l’humour et la curiosité ont aussi leur place dans le high-tech.

Des enceintes fabriquées en tissu, une des histoires tech bizarres

Au Japon, une start-up a présenté des haut-parleurs en tissu capables de diffuser du son sur toute leur surface. Ces objets sont assez fins pour qu’on les accroche au mur ou qu’on les glisse sous une couverture. Ainsi, ils étonnent plus qu’ils ne convainquent par leur qualité sonore. Cette expérience audio reste néanmoins l’une des histoires high-tech les plus bizarres de l’année.

Le Wi-Fi qui hurle comme un modem des années 90

Un bricoleur passionné de Raspberry Pi a réussi l’exploit de faire « crier » le Wi-Fi. Son dispositif transforme le trafic sans fil en un bruit rappelant les modems dial-up. Totalement inutile, ce projet n’avait pour but que de ressusciter un son que beaucoup préféreraient oublier. Une expérience sonore étrange, mais devenue virale par pur plaisir nostalgique.

L’histoire tech bizarre d’une robe tissée avec l’internet

La mode s’est aussi invitée dans les expériences étranges de 2025. Une créatrice a en fait confectionné une robe de 50 kg à partir de câbles en fibre optique recyclés. Il a fallu des centaines d’heures pour donner vie à cette pièce unique, plus conceptuelle que portable. Elle rappelle alors que l’internet a aussi une existence physique.

Un pari à 75 millions de dollars sur un nom de domaine

Acheter Lambo.com pour plus de 8 000 euros semblait être une bonne affaire. Cela dit, le proposer ensuite à plus de 60 millions l’est beaucoup moins. C’est l’une des histoires tech bizarres de l’année. L’homme à l’origine du coup a d’ailleurs changé officiellement de nom pour renforcer sa revendication. Lamborghini a alors récupéré le domaine et l’histoire est devenue un avertissement emblématique des excès de la spéculation numérique.

Une disquette recréée de zéro, aussi parmi les histoires tech bizarres

Le stockage moderne rend la disquette totalement obsolète. Et pourtant, un vidéaste s’est lancé le défi d’en fabriquer une entièrement à la main. Découpe, revêtement magnétique et essais inclus, la disquette fonctionne réellement. Un hommage inutile, mais tout de même fascinant à une technologie que beaucoup pensaient disparue à jamais.

D’autres histoires tech bizarres et dérangeantes en 2025

Parfois, l’innovation technologique franchit la ligne de l’étrange pour devenir franchement dérangeante. Intelligence artificielle perplexe, hacks improbables, expérimentations étranges… Certaines prouesses laissent autant bouche bée qu’inquiètes. Ces histoires montrent que la tech se transforme parfois en spectacle surréaliste.

Minecraft hébergé sur une ampoule connectée

Oui, Minecraft a tourné sur une simple ampoule LED connectée. Cette histoire tech figure aussi parmi les plus bizarres cette année. En modifiant une puce minuscule et en allégeant le jeu à l’extrême, un hacker a réussi à faire fonctionner un serveur basique. Totalement impraticable pour jouer sérieusement, cette prouesse reste toutefois un symbole parfait du génie inutile.

Une des histoires tech bizarres, ChatGPT vs un énorme poulet

Un prompt demandant comment se débarrasser d’un poulet mort de 73 kg a déclenché une avalanche de réactions en ligne. L’IA, manifestement perplexe, a enchaîné refus, doutes existentiels et réponses surréalistes. L’épisode, devenu viral, illustre à quel point certaines interactions avec l’IA peuvent rapidement basculer dans l’absurde.

Supprimer ses emails pour économiser de l’eau

Au Royaume-Uni, en pleine sécheresse, une recommandation officielle a surpris. Elle suggérait d’effacer ses vieux emails pour réduire la consommation d’eau des centres de données. Le public a largement critiqué cet argument, l’a jugé symbolique et culpabilisant. Cette idée a néanmoins marqué les esprits par son mélange étrange d’écologie et de culpabilité numérique.

Linux caché dans un PDF, une autre histoire tech bizarre en 2025

Un lycéen a démontré qu’un simple fichier PDF pouvait contenir un système Linux fonctionnel. En ouvrant le document dans un navigateur, l’utilisateur se retrouvait alors face à un mini terminal interactif. Lent et peu pratique, ce projet prouve notamment que même les formats les plus banals peuvent cacher des surprises inquiétantes.

Des failles de sécurité pour des nuggets gratuits

Voulant des nuggets sans payer, un chercheur en sécurité a découvert de graves failles dans les systèmes de McDonald’s. Quelques semaines plus tard, Burger King connaissait le même sort. Ces histoires tech bizarres sont à la fois comiques et alarmantes. Elles nous rappellent que même les géants du fast-food peuvent négliger leur cybersécurité.

