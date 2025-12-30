Record historique : 150 milliards levés par les startups IA US

L’année 2025 restera dans les mémoires comme celle où les investisseurs américains ont ouvert grand leur portefeuille pour l’IA. Selon PitchBook, relayé par le Financial Times, les levées de fonds des startups d’intelligence artificielle ont atteint 150 milliards de dollars.

Cela dépasse largement le précédent record de 92 milliards de dollars en 2021. Et pourtant, selon le Financial Times, l’essentiel des investissements se concentre sur une poignée d’entreprises.

Lesquelles ?

Les géants ont absorbé une part massive de ces capitaux. OpenAI a sécurisé 41 milliards de dollars, grâce à sa filiale japonaise SoftBank. Anthropic a levé 13 milliards. Scale AI n’est pas non plus en reste, recevant 14 milliards de Meta pour ses solutions de traitement des données.

Les petites structures, de leur côté, peinent à convaincre les investisseurs malgré des produits prometteurs. Bon, certains acteurs parviennent néanmoins à lever des fonds malgré leur taille.

Anysphere, par exemple, a vu son chiffre d’affaires annuel récurrent passer de 50 millions à 1 milliard de dollars en moins d’un an. Sa valorisation a bondi de 2,6 milliards à 27 milliards de dollars. Perplexity aussi a levé des fonds à quatre reprises sans en avoir réellement besoin.

Ces levées illustrent la volonté des investisseurs de ne pas manquer les prochaines opportunités. Cependant, elles ne compensent pas l’écart gigantesque avec les géants du secteur. Les stratégies de financement se polarisent autour des entreprises jugées incontournables.

Face à cette réalité, les analystes soulignent que l’environnement de financement pourrait se tendre l’an prochain.

Les startups doivent anticiper un possible ralentissement des investissements dès l’année prochaine. Le capital-risque recommande alors de constituer des bilans solides pour affronter l’incertitude.

Accumuler des liquidités devient ainsi une stratégie de survie plutôt qu’une simple précaution. Les entreprises moins financées risquent de se retrouver à court de ressources cruciales pour maintenir leur développement.

Comme le dit Ryan Biggs de Franklin Templeton, je cite : « Le plus grand risque auquel une start-up pourrait être confrontée est que l’environnement de financement se gèle avant qu’un capital suffisant ne soit levé. Et qu’en conséquence l’effondrement total de l’entreprise »

« Même si vous acceptez une certaine dilution du capital, ce ne sera pas un problème si l’entreprise réussit. » a-t-il ajouté.

D’ailleurs, cette situation influence directement le rythme des levées de fonds. Autrefois espacées de deux ou trois ans, elles interviennent désormais tous les quelques mois pour les startups performantes.

La rapidité des géants crée un effet d’éviction pour les structures plus petites. Le marché semble récompensé la vitesse et l’ambition financière avant tout. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Anysphere a vu son ARR grimper à un milliard de dollars en quelques semaines, et sa valorisation a été multipliée par dix. Les investisseurs suivent cette trajectoire spectaculaire en accordant leur confiance et leur argent.

Or, les petites startups, même prometteuses, n’ont pas ce luxe. La compétition devient donc autant financière que technologique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.