D’abord les chemins de fer, maintenant l’Internet… Jusqu’où iront les sabotages aux JO de Paris ?

Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs câbles de fibre optique longue distance en France ont été « sabotés ». Cet acte de vandalisme a provoqué des perturbations généralisées des services Internet dans tout le pays.

La police locale enquête activement, mais les auteurs de ces crimes restent en liberté. Le fournisseur de réseau Netalis a confirmé l'incident sur X. Ce dernier a indiqué que les câbles avaient été sectionnés tôt lundi matin.

La ministre déléguée aux Affaires numériques, Marina Ferrari, a fermement condamné ces attaques. Elle les a qualifiées de « lâches et irresponsables ». Le sabotage survient alors que Paris accueille les Jeux olympiques. La capitale, où se déroulent la plupart des épreuves, n'a pas été touchée directement par cet incident.

Contexte des Jeux Olympiques

Ces actes de sabotage surviennent trois jours seulement après un incendie criminel ayant perturbé le réseau ferroviaire français. Cet incident avait causé d'importants retards quelques heures avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

Le ministre français de l'Intérieur a suggéré que le sabotage ferroviaire pourrait être l'œuvre de militants d'extrême gauche. Cependant, on n'a établi aucun lien direct entre les deux attaques pour l'instant.

Avec des millions de personnes rassemblées à Paris pour les Jeux olympiques, les autorités françaises sont en état d'alerte maximale. Les risques de sécurité, notamment liés aux cybercriminels, sont une préoccupation majeure. Les analystes prévoient jusqu'à quatre milliards de cyberattaques potentielles durant les Jeux de cette année.

Menace de pirates informatiques russes

Les services de renseignement français sont particulièrement vigilants face aux pirates informatiques russes. La Russie, interdite de participation aux Jeux en raison de son invasion de l'Ukraine, a une longue histoire de piratage des événements olympiques.

En 2018, lors des Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud, des pirates liés aux services de renseignement russes avaient perturbé le système de billetterie en ligne et coupé le Wi-Fi du stade pendant la cérémonie d'ouverture.

Les Jeux olympiques ne sont pas seulement une célébration sportive, mais aussi le théâtre d'un jeu intense entre criminels et forces de l'ordre. La coupe des câbles Internet et les précédents actes de sabotage montrent l'ampleur des défis sécuritaires auxquels les autorités doivent faire face, surtout en cette période des Jeux Olympiques. Les incidents récents soulignent la nécessité d'une vigilance accrue et d'une réponse rapide afin de protéger l'infrastructure critique et garantir la sécurité des Jeux.

Une situation sous surveillance

Alors que les Jeux continuent, la police et les services de renseignement maintiennent une surveillance étroite. Ils travaillent sans relâche pour prévenir de nouvelles attaques et assurer le bon déroulement des compétitions. Les cybercriminels et autres saboteurs cherchent constamment à exploiter les failles. Mais les forces de l'ordre sont déterminées à les contrecarrer.

En somme, la vigilance et la rapidité de réponse des autorités seront cruciales pour empêcher de nouvelles perturbations et assurer le succès des Jeux olympiques de Paris 2024.

