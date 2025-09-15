Samsung Galaxy A17 5G déjà en promo : 199 € seulement chez Boulanger

Le Samsung Galaxy A17 5G débarque déjà en promotion. Affiché à 229,99 €, il passe à 199,99 € seulement chez Boulanger, soit 30 € d’économie immédiate. Une belle opportunité pour s’offrir un smartphone Samsung 5G fiable et abordable dès sa sortie.

Le Galaxy A17 5G vient tout juste d’intégrer le catalogue officiel de Samsung, mais il profite déjà d’une première remise. Positionné sur l’entrée de gamme, il vise avant tout les petits budgets qui recherchent un smartphone fiable et durable, sans exploser leur portefeuille. Avec son prix qui tombe sous la barre des 200 €, il devient l’un des modèles les plus accessibles du constructeur.

Des usages simples mais efficaces

Le Samsung Galaxy A17 est idéal pour un usage quotidien : réseaux sociaux, navigation web, appels vidéo et streaming léger.

Son grand écran OLED de 6,7 pouces propose une belle colorimétrie, idéale pour Netflix ou YouTube, même si la luminosité reste limitée. Ce modèle résiste mieux aux rayures que son prédécesseur, car il est protégé par du Gorilla Glass Victus.

Côté photo, il embarque un capteur principal de 50 Mpx qui assure des clichés corrects en plein jour et un mode grand-angle convaincant pour les paysages.

Il embarque aussi un ultra grand-angle de 5 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx pour varier les prises de vue.

Sous le capot, sa puce Exynos 1330 avec 4 Go de RAM assure une expérience fluide pour la plupart des usages, même si les jeux 3D gourmands montrent vite ses limites.

Enfin, la batterie de 5 000 mAh permet de tenir une journée complète sans souci, avec recharge rapide 25 W.

Une réduction immédiate : le Galaxy A17 5G tombe à 199 €

Proposé à 229,99 € à sa sortie, le Galaxy A17 5G est déjà affiché à 199,99 € chez Boulanger. Cela représente une remise de 13 % (30 € de moins).

Rares sont les smartphones 5G de marque premium à descendre sous la barre des 200 €.

La fiabilité Samsung à petit prix

Avec 6 ans de mises à jour Android et sécurité, le Galaxy A17 bénéficie d’un suivi logiciel digne des modèles plus haut de gamme.

Ajoutez à cela la réputation de Samsung en matière de durabilité et la fiabilité d’un grand distributeur comme Boulanger, et vous avez un achat sans risque.

Foncez avant la fin de l’offre

Le Galaxy A17 5G est parfait pour les utilisateurs qui veulent un smartphone abordable, durable et compatible 5G, sans concessions sur l’essentiel. À moins de 200 €, il s’agit d’un deal rare pour un Samsung.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.