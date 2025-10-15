SFR va-t-il disparaître ? Ce que risquent ses abonnés après son rachat

Orange, Free et Bouygues s’allient pour racheter SFR, et l’inquiétude monte chez les abonnés. Beaucoup se demandent déjà ce que va devenir leur forfait. Faut-il donc dire adieu à l’opérateur au carré rouge ?

Mardi 14 octobre 2025, Bouygues Telecom, Free et Orange ont déposé une offre commune de 17 milliards d’euros pour racheter SFR. Si l’opération réussit, l’opérateur pourrait être divisé en trois parts, chacune reprise par un des trois géants. Pour les abonnés SFR, cette perspective fait naître une grande inquiétude. Que risquent-ils vraiment pour leur forfait et leur box ?

La fin d’une ère ?

Ce n’est pas une offre séparée de chaque opérateur. La proposition de Bouygues Telecom, Free et Orange est commune. C’est-à-dire chaque acteur aurait sa part, transformant SFR en un opérateur divisé en trois.

Dans ce plan, Bouygues récupérerait 43 %, Free 30 % et Orange 27 %. Bouygues Telecom viserait surtout les offres professionnelles et le réseau rural. Free hériterait d’une partie des abonnés particuliers, notamment ceux de RED by SFR. Quant à Orange, déjà leader, il ne reprendrait qu’une minorité de clients grand public.

Pour autant, Altice France a refusé cette première offre et Patrick Drahi n’a encore rien signé. Mais cette manœuvre confirme ce que beaucoup pressentaient. SFR pourrait changer de mains plus tôt qu’on ne l’imagine.

Alors, que deviendront les abonnés SFR et RED by SFR ?

C’est la grande question qui préoccupe déjà des millions d’abonnés SFR. Le rachat pourrait changer beaucoup de choses.

Certains analystes estiment qu’un marché à trois favoriserait les investissements et améliorerait la qualité du réseau. D’autres craignent en revanche une hausse des tarifs à moyen terme.

Mais rien n’est encore décidé. Pour l’instant, il n’y a aucun changement. Les clients SFR Mobile, Fibre et RED by SFR conservent leurs offres et leur matériel. Les box et cartes SIM continuent de fonctionner normalement, sans aucune action à prévoir.

Toutefois, si le rachat se concrétise, une période de transition sera mise en place. Là, les équipes d’Altice continueront de gérer les services pour assurer la continuité. Durant cette phase, certains abonnés pourraient être amenés à adopter le matériel de leur nouvel opérateur, que ce soit une box ou un décodeur TV.

Quoi qu’il en soit, ce qu’il faut retenir, c’est que la procédure sera longue et complexe. Les autorités de la concurrence devront examiner le dossier en détail. Mais aussi s’assurer que le partage des abonnés et des infrastructures ne pénalise pas les consommateurs. Cette étape pourrait durer plusieurs années avant le moindre changement effectif.

Bref, les abonnés SFR peuvent profiter de leurs offres pour le moment, sans aucune inquiétude. Mais n’oubliez pas que le rachat n’est pas impossible, et que l’avenir pourrait réserver de grandes transformations pour l’opérateur au carré rouge.

