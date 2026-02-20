Sommet de l’IA : énorme clash entre OpenAI et Anthropic, les CEO refusent de se saluer

Lors d’un sommet international censé célébrer l’unité de l’écosystème IA, OpenAI et Anthropic ont publiquement refusé de se tenir la main. Ce geste bref expose au grand jour une rivalité stratégique entre deux des figures les plus puissantes du secteur.

Le 19 février 2026, à New Delhi, se déroulait l’India AI Impact Summit. L’intelligence artificielle avance, ensemble, sous l’œil des États et des géants technologiques. Pourtant, ce que le monde a retenu, ce n’est pas l’ambition affichée par les organisateurs, mais un moment de tension entre Sam Altman et Dario Amodei. Placés côte à côte pour une photo officielle, les deux CEO ont rompu le geste collectif prévu. Et moi j’y vois une fracture idéologique qui structure désormais l’industrie de l’IA.

Que s’est il passé entre Anthropic et OpenAI lors du Sommet de l’IA

Tout devait être parfaitement orchestré. Le Premier ministre indien Narendra Modi inaugurait la quatrième édition de l’India AI Impact Summit. Ainsi, il veut faire de l’Inde un acteur central de la prochaine phase mondiale de l’intelligence artificielle. Treize dirigeants, politiques et industriels, s‘ alignaient pour une photo officielle. Parmi eux, Sam Altman et Dario Amodei.

La mise en scène était pourtant simple. Tous devaient se tenir la main et lever les bras en signe d’unité. Mais Sam Altman et Dario Amodei, placés côte à côte, ont rompu la chaîne. Au lieu de se tenir la main, chacun a levé le poing fermé. Bien sûr, la vidéo a immédiatement circulé en ligne et elle a alimenté moqueries, analyses et interprétations plus sérieuses.

Moi, je ne crois pas aux accidents dans ce type d’événement. Sur une scène internationale, devant un chef d’État et à des caméras du monde entier, chaque geste compte. Et je pense que celui-ci ne ressemble pas à une maladresse.

Une rivalité née d’une fracture idéologique

Pour comprendre ce moment, je vous ramène un peu en arrière. Dario Amodei a été vice-président de la recherche chez l’entreprise de Sam Altman avant de la quitter en 2021, accompagné de plusieurs collaborateurs, dont sa sœur Daniela. La raison était un désaccord de fond. La conviction que la commercialisation rapide des modèles prenait le pas sur leur sécurité.

Depuis, Anthropic a construit son identité autour d’un positionnement centré sur la sûreté des systèmes d’IA. OpenAI, de son côté, a accéléré sur les partenariats commerciaux, diversifié ses revenus et assumé une stratégie plus offensive sur le marché grand public.

D’un côté, une vision où l’IA doit être déployée rapidement pour capter le marché et financer l’innovation. De l’autre, une approche qui met en avant la prudence, la recherche de garde-fous et une croissance plus maîtrisée.

Les tensions ont d’ailleurs déjà débordé dans l’espace public. Lors du Super Bowl 2026, Anthropic a directement visé l’introduction de la publicité dans ChatGPT, tout en poussant l’offre gratuite de son chatbot Claude.

Sécurité contre business : la bataille qui va redessiner l’IA

Ce poing levé de Sam Altman et Dario Amodei à New Delhi matérialise l’absence de terrain neutre entre deux visions de l’IA. Et ce symbole, en pleine tentative de l’Inde de s’imposer comme hub mondial de l’IA signifie quelque chose.

L’India AI Impact Summit visait à afficher une industrie unie, prête à collaborer avec les États. Au lieu de cela, le monde a vu deux leaders incapables de mimer l’unité pour une photo. Selon un récit détaillé par Bloomberg, l’incident a été commenté comme le reflet d’une rivalité devenue structurelle.

At an AI summit in India, Dario Amodei and Sam Altman stood side by side.



Everyone raised their hands. They didn’t shake. Just a glance, clenched fists.



If your biggest rival was next to you, in a crucial moment like that, would you reach out? 🤬 pic.twitter.com/Sc1Un8EZnh — Gavel (@Gavel_on_X) February 20, 2026

Concernant la bataille narrative, l’IA est aussi une question de confiance. Sécurité contre vitesse d’exécution, prudence contre expansion commerciale. Chaque geste public nourrit ce récit.

Ensuite, vient la géopolitique. Lorsqu’un sommet IA soutenu par un chef d’État cherche à envoyer un message d’unité internationale, une telle fracture fragilise ce dernier. Les gouvernements observent. Ils veulent des partenaires fiables qui coopèrent sur la régulation et la sécurité.

Enfin, l’impact sur le marché. Les investisseurs, les entreprises clientes et les développeurs scrutent ces signaux. Ainsi, une rivalité aussi visible peut renforcer la polarisation. Certains choisiront le camp de l’IA pragmatique et rentable, d’autres celui de l’IA sécurisée et responsable.

Je pense que cet épisode annonce une phase plus frontale encore. L’IA s’installe au cœur des infrastructures économiques et administratives. Les divergences idéologiques vont donc devenir plus visibles. Les États exigeront des garanties. Les entreprises exigeront de la performance. Et les acteurs comme OpenAI et Anthropic devront clarifier, encore davantage, leurs priorités.

Ce sommet IA devait célébrer l’unité et l’ambition collective, mais il a surtout exposé la fracture entre Anthropic et OpenAI. Et si une simple poignée de main est devenue impossible, je me demande jusqu’où cette rivalité entre Sam Altman et Dario Amodei ira lorsque les enjeux réglementaires, financiers et géopolitiques seront encore plus élevés.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.