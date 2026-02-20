ChatGPT, Grok, Gemini… cette simple question ridiculise les meilleures IA

Depuis quelques semaines, beaucoup posent cette question simple aux IA. Bien que l’interrogation semble bête, la réponse des chatbots est encore pire. Vous allez être intrigué.

Depuis que l’IA s’est immiscée dans notre quotidien, on lui pose toute sorte de questions, du plus personnel au plus professionnel. On lui fait généralement confiance, persuadé qu’elle a toujours une réponse prête. Mais parfois, même une question digne de l’école primaire suffit à la déstabiliser.

Ces situations révèlent les forces et les limites des algorithmes les plus avancés. Certains modèles se montrent brillants, d’autres trébuchent lourdement. Derrière ce petit piège logique, on distingue clairement une IA capable de réfléchir de celle qui se contente de suivre des corrélations statistiques.

Cette question simple qui piège les IA les plus avancées

Depuis février 2026, les internautes sur X s’amusent à poser une question aux IA: « Le lave-auto est à 100 mètres. J’y vais à pied ou en voiture ? ». Si l’interrogation s’adressait à vous, vous avez probablement la réponse, non ?

Pour un humain, la réponse semble évidente. Laver son véhicule nécessite la présence physique de l’engin sur place. Cependant, pour une IA, la question combine deux informations contradictoires. Elle privilégie souvent les statistiques au détriment de la logique physique.

La distance courte suggère la marche, tandis que l’objectif réel impose la voiture. Ce test de bon sens montre comment un chatbot analyse ou ignore l’intention réelle. Les modèles optimisent souvent un critère local comme l’écologie ou la santé au lieu de l’objectif global.

Certaines IA avancent que marcher cent mètres reste une excellente idée pour la forme physique. Cependant, frotter l’air ambiant devant un tunnel de lavage ne rendra pas votre carrosserie plus brillante.

Les réponses récoltées par Numerama révèlent le décalage entre raisonnement humain et IA. Le verdict ? Certains modèles privilégient la distance et conseillent d’y aller à pied. D’autres comprennent l’intention implicite et suggèrent la voiture. Cette question pour IA expose les limites des modèles face à une situation concrète.

Grok et Gemini sauvent l’honneur du raisonnement informatique

Pour comparer, plusieurs modèles récents ont été testés. Les IA avancées de OpenAI, Google, xAI et Mistral AI ont toutes reçu la même question. Seuls Grok et Gemini ont identifié immédiatement l’absurdité de la situation et y ont répondu avec humour.

Grok Expert détecte le sarcasme et conseille vivement de prendre le volant pour éviter de nettoyer le vide. De son côté, Gemini 3 Thinking souligne l’évidence de la situation avec une ironie mordante. Ces outils prouvent une certaine capacité à reconstruire une scène physique cohérente dans leur esprit numérique.

À l’inverse, d’autres IA recommandent d’y aller à pied. GPT-5.2 Thinking et Claude Sonnet 4.6 tombent tête la première dans le panneau. Le modèle d’Anthropic va même jusqu’à juger ironique d’utiliser un moteur pour une si courte distance.

Pourquoi un tel manque de cohérence ? Leur logique suit un critère local. Cent mètres, c’est court. Mais cette réponse ignore l’objectif principal, montrer que l’IA peut optimiser un détail au lieu de viser la finalité globale.

Ce question mesure bien plus qu’une simple logique

Ce test agit comme un laboratoire miniature. Il examine la capacité d’une IA à rester focalisée sur le but réel. Ensuite, il teste si le chatbot peut reconstruire mentalement une scène physique cohérente. Enfin, il mesure la gestion des implicites du langage courant.

Comprendre qu’« aller au lave-auto » implique généralement d’y aller avec sa voiture reste un défi pour certains modèles. Cette question pour l’IA montre donc l’importance du contexte et du raisonnement causal.

Le piège fonctionne car il active une forme rudimentaire de théorie de l’esprit. L’IA doit deviner l’intention derrière la phrase. Une lecture littérale traite seulement le transport. Une lecture intentionnelle révèle le véritable objectif. Ici, la question posée à l’IA devient un test de compréhension bien plus profond que le simple calcul statistique.

Moral de l’histoire ? L’IA a ses limites que seul l’intelligence humaine peut dépasser. Ça donne d’ailleurs espoir face au fait que cette innovation pourrait nous remplacer dans le monde professionnel.

