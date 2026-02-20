OpenAI finalise une levée de fonds historique de plus de 100 milliards

Selon Bloomberg, qui cite des sources proches des négociations, OpenAI finalise actuellement une levée de fonds historique. L’opération est estimée à plus de 100 milliards de dollars.

La valorisation envisagée est aux environs des 850 milliards de dollars. Cela dépasse de 20 milliards de dollars les prévisions initiales, qui tablaient sur 830 milliards.

Cette levée renforcera donc encore plus sa position parmi les entreprises technologiques les plus valorisées au monde. Avant cette opération, la valeur estimée d’OpenAI était fixée à 730 milliards de dollars, selon une source citée par Bloomberg.

OpenAI : un énorme potentiel

OpenAI continue de brûler des ressources importantes. Comme pour tous les acteurs du secteur, le but est de dominer la course mondiale à l’IA.

Cette levée de fonds historique survient d’ailleurs pile au moment où la boîte prévoit d’investir des milliers de milliards pour bâtir ses infrastructures d’IA au cours de la prochaine décennie.

Elle devrait aussi permettre à OpenAI d’absorber les dépenses colossales nécessaires à l’entraînement et à l’amélioration de ses modèles d’IA. Des investissements qui ont maintenu la société dans le rouge ces dernières années.

Cela dit, l’entreprise cherche aussi à atteindre la rentabilité. Pour ce faire, elle a commencé à expérimenter l’intégration de publicités auprès des utilisateurs gratuits de ChatGPT.

Il va de soi que la décision est audacieuse. Elle est capable soit d’ouvrir une nouvelle source de revenus, soit de frustrer certains utilisateurs peu fans des interruptions commerciales.

Malgré cette prise de risque, les investisseurs semblent convaincus du potentiel d’OpenAI. Toujours d’après Bloomberg, les premiers financements proviennent de partenaires déjà familiers du dossier.

Par exemple, Amazon discuterait d’un investissement pouvant atteindre 50 milliards de dollars. SoftBank, de son côté, préparerait une contribution de 30 milliards, tandis que Nvidia envisagerait d’injecter 20 milliards. Microsoft, partenaire stratégique de longue date, participerait également à l’opération.

D’autres investisseurs, notamment des fonds souverains et des sociétés de capital-risque, devraient rejoindre le mouvement dans un second temps. Leur participation pourrait même faire grimper le montant total levé encore plus haut.

Pourquoi lever une somme aussi importante ?

Pas pour le prestige financier, c’est certain. OpenAI lève car les coûts associés au développement de l’IA sont extrêmement élevés. Notamment le matériel informatique, les puissances de calcul, les centres de données et les talents spécialisés.

Inutile de vous expliquer que sans ces derniers, impossible d’entraîner des modèles performants ou de servir des millions d’utilisateurs. C’est d’ailleurs précisément pour cette raison qu’OpenAI participe à des projets gigantesques, comme le programme Stargate.

Cette initiative estimée à 500 milliards de dollars est destinée à développer des centres capables d’alimenter la prochaine génération d’IA. The Information rapporte aussi qu’OpenAI anticipe de brûler plus de 115 milliards de dollars d’ici 2029 pour soutenir ses opérations et sa croissance. Une somme bien plus importante que prévu auparavant.

Evidemment, la société mère de ChatGPT n’est pas la seule à investir aussi massivement. L’entreprise de Mark Zuckerberg, Meta, prévoit, par exemple, elle aussi, jusqu’à 135 milliards de dollars d’investissements dans l’IA.

Google quant à lui, prévoit d’investir environ 40 milliards de dollars pour construire trois nouveaux centres de données au Texas selon Reuters. Le but est d’étendre sa capacité à gérer la montée de l’intelligence artificielle. Un plan qui fait partie d’un programme plus large visant à développer des infrastructures cloud et IA.

Amazon, via sa filiale Amazon Web Services (AWS), compte augmenter ses dépenses d’investissement en 2026, ciblant environ 200 milliards de dollars. Un bond majeur par rapport à l’année précédente. Ces dépenses sont largement destinées aux infrastructures.

Qu’en est‑il de la rentabilité d’OpenAI ?

La rentabilité d’OpenAI est en effet l’un des sujets les plus débattus dans le secteur technologique. Voyez-vous, malgré sa valorisation record et une levée de fonds massive, cette question reste incertaine à court et moyen terme.

Comme dit tout haut, les coûts liés à l’entraînement et à l’exploitation de ses modèles d’IA sont colossaux. Et ils absorbent la majeure partie des revenus générés par la société.

Il est donc fort probable qu’elle continue à fonctionner dans le rouge pendant encore plusieurs années, même si ses revenus continuent de croître. D’ailleurs, Bloomberg l’affirme, OpenAI ne devrait pas atteindre l’équilibre de trésorerie avant 2029.

Bien entendu, plusieurs scénarios sont possibles. Dans le premier, la boîte parvient à générer suffisamment de revenus via ses offres professionnelles, ses licences et éventuellement la publicité sur ChatGPT.

Elle atteint alors progressivement la rentabilité. A noter que ce scénario dépend de l’adoption continue par les entreprises et les utilisateurs. Mais aussi que de sa à maintenir des marges sur des modèles toujours plus coûteux à entraîner.

Le scénario le plus risqué reste celui où les dépenses continuent de croître plus vite que les revenus. En particulier avec l’augmentation des coûts d’infrastructure et de puissance de calcul.

Dans ce cas, OpenAI pourrait avoir besoin de nouvelles levées de fonds pour poursuivre son développement. Ce qui diluerait ses investisseurs et augmenterait la pression sur l’entreprise.

Il y a bien sûr un scénario intermédiaire où on pourrait voir le créateur de ChatGPT atteindre une rentabilité partielle. Elle réussira alors à stabiliser ses pertes tout en continuant à investir dans l’expansion mondiale de ses infrastructures et modèles d’IA.

Quoi qu’il en soit, on ne paie rien pour attendre. L’avenir ne manquera pas de nous montrer ce qu’il en sera.

