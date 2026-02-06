Anthropic ridiculise OpenAI au Super Bowl : Sam Altman répond (et il est très vexé)

Pour le Super Bowl Anthropic a acheté un spot publicitaire. Et la start-up a aussi transformé l’événement le plus regardé des États-Unis en attaque frontale contre OpenAI, ce qui a déclenché une réaction visiblement agacée de Sam Altman. Derrière l’humour et la provocation, c’est toute la bataille du modèle économique de l’IA qui s’invite en prime time.

Ce 4 février, Anthropic a dévoilé une série de publicités qui vise implicitement ChatGPT, diffusées en ligne puis lors du Super Bowl. « La publicité arrive dans l’IA. Mais pas dans Claude », ils n’ont pas cité OpenAI mais la cible est évidente.

Dans ces spots, un chatbot incarné par un humain commence par donner des conseils utiles. Avant d’interrompre brutalement la conversation pour vendre des semelles, un service de rencontres ou un produit fictif. La caricature est volontaire, presque lourde. Mais elle touche un point sensible. C’est la peur que les assistants IA deviennent des panneaux publicitaires déguisés.

Anthropic transforme le Super Bowl en ring contre OpenAI

Mais pourquoi Anthorpic a choisi le Super Bowl ? Si je me souviens bien, l’an dernier, l’événement a rassemblé 127,7 millions de téléspectateurs selon Nielsen, et l’audience 2025 devrait encore augmenter. De plus, d’après les experts, un spot de 30 secondes y coûterait autour de 8 à 10 millions de dollars.

Anthropic assume donc un grand investissement pour marteler que Claude restera sans publicité. Cette promesse est cohérente avec son modèle, puisqu’il est largement tourné vers les entreprises et les abonnements payants.

Contrairement à OpenAI, la start-up n’a pas besoin d’une énorme adoption gratuite pour survivre. Ainsi, sur la portée stratégique, Anthropic se positionne comme l’alternative éthique au moment précis où OpenAI change de cap sur la monétisation.

Selon le Wall Street Journal, la société avait prévu dès le départ une diffusion pendant le Super Bowl, précisément pour amplifier l’impact de son message au moment où OpenAI officialisait ses tests publicitaires sur ChatGPT. Cette synchronisation montre que la campagne n’est pas une simple opération créative, mais une réponse stratégique pensée à l’avance pour peser dans le débat public.

Sam Altman répond et le ton monte

Evidemment, la réaction de Sam Altman ne s’est pas fait attendre. Sur X, le PDG d’OpenAI qualifie les publicités d‘Anthropic de manifestement malhonnêtes. Puis, il insiste que ChatGPT ne diffusera pas de publicités intrusives dans les réponses, ni n’exploitera les conversations à des fins marketing.

Par ailleurs, Sam Altman accuse Anthropic de vendre un produit coûteux aux riches et de chercher à contrôler l’écosystème IA en bloquant certains acteurs. Le PDG d’OpenAi reconnaît avoir trouvé les pubs drôles, mais son message s’étire, se répète, se durcit. Je trouve que cette réaction tranche avec son calme habituel.

First, the good part of the Anthropic ads: they are funny, and I laughed.



But I wonder why Anthropic would go for something so clearly dishonest. Our most important principle for ads says that we won’t do exactly this; we would obviously never run ads in the way Anthropic… — Sam Altman (@sama) February 4, 2026

Et ce malaise s’explique. En mai 2024, Altman déclarait encore que l’association IA et publicité lui semblait uniquement inquiétante. Moins d’un an plus tard, OpenAI teste la pub sur ChatGPT pour financer la gratuité. Anthropic exploite alors cette contradiction sans la nommer.

Derrière la moquerie, un vrai débat sur l’avenir des chatbots

Au fond de l’humour volontairement appuyé des publicités d’Anthropic, c’est une inquiétude bien réelle qui affleure. Que devient un assistant conversationnel quand il dépend de la publicité pour survivre ? En mettant en scène des réponses utiles brusquement interrompues par des promotions absurdes, Anthropic force le trait, mais appuie là où la confiance peut se fissurer.

La BBC rappelle que Sam Altman promet des garde-fous stricts comme les publicités identifiées, les réponses non influencées, les conversations inaccessibles aux annonceurs. Je l’avoue, l’engagement est rassurant. Toutefois, dans les faits, le précédent des réseaux sociaux et des moteurs de recherche compte. À chaque fois, la publicité a fini par modeler les usages, les interfaces, et parfois même les priorités des plateformes.

Et je pense que c’est précisément ce soupçon qu’Anthropic exploite. Pas en attaquant la technologie de ChatGPT, mais en mettant en doute l’alignement entre l’intérêt de l’utilisateur et celui du modèle économique. Un chatbot financé par la publicité peut-il rester un conseiller neutre ? La question dépasse OpenAI et touche l’ensemble du secteur.

La réaction de Sam Altman, longue et inhabituelle par son ton, montre aussi que le sujet est sensible. En rappelant qu’OpenAI vise des milliards d’utilisateurs, il assume une logique d’industrialisation massive de l’IA. Anthropic, à l’inverse, accepte un public plus restreint, plus payant, et revendique une IA moins dépendante des compromis économiques.

Ce choc de visions annonce également une nouvelle phase de la guerre de l’IA. Après la course à la performance et à la puissance des modèles, vient celle de la légitimité. Et dans cette bataille, l’opinion publique pourrait peser autant que les benchmarks techniques. Le Super Bowl n’était pas qu’une scène spectaculaire, c’était bien un test grandeur nature de cette nouvelle ligne de fracture.

