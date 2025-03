Starship explose et finit en étoiles filantes au-dessus de la Floride

Le huitième vol d’essai du Starship, organisé par SpaceX, a une nouvelle fois connu un destin funeste. Alors que le booster a réussi son retour sur Terre, l’étage supérieur de la fusée s’est désintégré dans l’atmosphère. Ce deuxième échec consécutif soulève de nombreuses questions sur la fiabilité du vaisseau spatial.

Le test avait pourtant bien commencé. Pour la troisième fois, le booster du Starship a accompli avec succès son retour contrôlé. Il s’est posé avec précision dans les bras mécaniques de la tour de lancement. Malgré quelques problèmes moteurs mineurs, la manœuvre s’est déroulée sans incident, ce qui confirme la robustesse de cette phase du vol.

Une panne critique pour l’étage supérieur

L’optimisme a vite laissé place à l’inquiétude lorsque l’étage supérieur du Starship a rencontré des difficultés. Initialement, il devait survoler la Terre et amerrir dans l’océan Indien. Mais après seulement 9 minutes et 30 secondes de vol, le contact a été perdu. Une défaillance dans l’arrière du vaisseau a causé la perte de plusieurs moteurs Raptor. Cela a entraîné une perte de contrôle, puis une explosion spectaculaire.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent l’instant où le Starship explose et se désintègre. Sur X et Reddit, plusieurs internautes ont analysé les images et tenté d’identifier la cause du problème. « Une fuite est clairement visible avant l’explosion », affirme un utilisateur. Un autre observe que « l’écran du centre de contrôle montre un moteur explosant, probablement à l’origine du crash ».

SpaceX tente de minimiser l’échec

Cet incident marque un nouveau revers pour SpaceX, qui avait pourtant mis en place plusieurs corrections après l’échec de janvier 2025. Malgré cela, le vaisseau a subi le même sort et s’est transformé en une pluie d’étoiles filantes. La désintégration du Starship a même provoqué des perturbations dans le trafic aérien des Bahamas, exactement comme lors du test précédent.

Face à cet échec, Elon Musk a rapidement réagi sur X dans le but de minimiser l’incident. « Aujourd’hui, il s’agit d’un revers mineur. Les progrès se mesurent avec le temps. Le prochain Starship sera prêt dans 4 à 6 semaines », a-t-il déclaré. Selon les prévisions, le neuvième essai du Starship pourrait avoir lieu mi-avril 2025.

Cette nouvelle explosion met en lumière les défis techniques du Starship Block 2, malgré les efforts d’amélioration. SpaceX devra identifier précisément l’origine du problème pour éviter un troisième crash consécutif. La réussite de ce programme est cruciale pour les futures missions lunaires et martiennes de la NASA et de SpaceX. Le prochain vol du Starship sera scruté de près. L’entreprise saura-t-elle enfin relever ce défi spatial ?

