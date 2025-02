Statue en or, danseuses à barbe… Trump imagine le futur de Gaza avec l’IA

Le président américain a diffusé ces images illustrant sa vision pour la reconstruction de Gaza, « débarrassé de sa population ». Voici les détails !

Imaginez un peu la ville de Gaza complètement différente avec des hôtels de luxe, etc. ! Le président américain vient de partager ce mercredi 26 février une vidéo provocatrice, générée par l’intelligence artificielle. Les images montrent principalement une enclave palestinienne telle que la conçoit Trump, avec des bâtiments de luxes et des statues en or à son effigie !

L’IA image la Gaza en station balnéaire de luxe !

La vidéo a été mise en ligne autour de minuit et sans commentaire. Aussitôt, elle a atteint 29,6 millions de vues sur Instagram dans la soirée. Effectivement, certains internautes ont tout de suite réagi en pensant que les comptes du président américain ont été piratés. Cependant, aucune clarification n’a été apportée jusqu’à présent.

Dans ce clip de 33 secondes intitulé « Gaza 2025 – What’s next? », des enfants émergent d’un paysage en ruines sur une plage bordée de gratte-ciel. De l’autre côté, on aperçoit Elon Musk en train de déguster une spécialité locale.

La vidéo montre ensuite des billets de banque flottant dans les airs. Par ailleurs, Trump est omniprésent dans la ville, avec une statue géante à son effigie. On y voit aussi un palace nommé « Trump Gaza », le tout accompagné d’une musique vantant « Trump Gaza – Number One ».

Trump serait-il capable de réaliser ses plans à travers l’IA ?

Visiblement réalisé avec des outils d’intelligence artificielle, ce clip semble illustrer le plan proposé le 4 février par le président américain.

Rappelons qu’il a exprimé son désir de prendre le contrôle du territoire dévasté par plus de 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas. C’est aussi le cas pour le déplacement des 2,4 millions d’habitants vers la Jordanie et l’Égypte.

M. Trump avait exprimé son souhait de transformer ce territoire, dont la reconstruction est estimée à plus de 53 milliards de dollars par l’ONU, en la « Riviera du Moyen-Orient ».

Peu après l’annonce de ce plan, des images générées par IA avaient circulé sur les réseaux sociaux, souvent sous forme de parodie. Une vidéo montrait par exemple M. Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en maillot de bain sur la plage, sirotant un cocktail.

Un projet totalement déconnecté des réalités locales



« Le président Trump propose encore une fois des idées et des solutions qui ne tiennent pas compte des cultures et des intérêts de la population », a dénoncé mercredi soir Bassem Naïm, haut responsable du Hamas.

Soutenu par Israël, le projet de M. Trump a déclenché une vague de critiques internationales, notamment de la part des pays arabes. En fait, ils ont unanimement rejeté l’idée de déplacer les Palestiniens hors de Gaza.

« Ses conseillers devraient lui dire que partout dans le monde, les gens sont contre ce plan (…) Gaza ne deviendra pas une destination touristique comme l’Italie ou l’Espagne », a ajouté cet homme de 60 ans.

Pour Manal Abu Seif, une avocate de 23 ans, ce qui importe pour M. Trump, « c’est l’argent et les investissements. L’humanité n’a pas sa place ».

« Ce qui nous importe, c’est de voir Gaza et ses maisons reconstruites et de pouvoir vivre dans ces maisons. Gaza a besoin de liberté, de points de passage ouverts et d’emplois pour les jeunes, pas d’un terrain de jeu pour le tourisme et l’investissement », a-t-elle ajouté.

