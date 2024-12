Temu : les experts dévoilent un grave danger pour vos données personnelles !

Vous pensiez que vos données étaient en sécurité sur Temu ? Les experts suisses en cybersécurité viennent de plonger dans les entrailles de l’application star de l’e-commerce. Leurs découvertes sont surprenantes. Entre pratiques de chiffrement atypiques et zones d’ombre inquiétantes, vos infos personnelles ne sont peut-être pas aussi protégées que vous le pensez. Alors, prêt à découvrir ce que Temu cache vraiment ? Voici ce que révèlent les experts.

Depuis son arrivée sur nos smartphones, Temu a séduit des millions d’utilisateurs grâce à ses prix imbattables et ses offres alléchantes. Mais derrière cette façade de plateforme parfaite pour les bonnes affaires, que se passe-t-il réellement ? L’Institut national suisse de cybersécurité (NTC) a voulu le savoir et a mené une analyse approfondie de l’application du géant chinois.

coSi certaines craintes sur la sécurité des données ont été nuancées, les experts ont tout de même découvert quelques anomalies techniques. Alors, faut-il continuer à utiliser Temu sans se poser de questions ? Ou bien adopter une approche plus prudente ? C’est ce que nous allons voir.

Temu cachait un autre visage ? Une enquête suisse qui sème le doute

Entre septembre et novembre 2024, l’Institut national de cybersécurité (NTC) suisse a mené une analyse technique sur l’application Temu. Les experts voulaient décortiquer son fonctionnement sur Android et iOS. Pour cela, ils ont testé des versions précises sur des appareils variés. Notamment, 2.95.0, 2.97.0, et 2.99.0 pour Android et 2.97.0 pour iOS, avec le Google Pixel 7a, le Samsung Galaxy A13, et l’iPhone 8.

❗"Il vaut mieux désinstaller l’application Temu de son téléphone, avertissent des spécialistes

L’Institut national de test pour la cybersécurité (NTC) a analysé l’application(…). Elle affiche des «anomalies techniques», ce qui doit conduire à la plus grande prudence"@LeTemps🔽 December 11, 2024

Par conséquent, le rapport montre que Temu n’est pas forcément plus intrusif que ses concurrents comme Amazon ou Shein. Les permissions demandées restent ainsi dans la norme.

Mais attendez, ce n’est pas tout… Temu utilise un chiffrement AES-CBC classique pour protéger vos données. Par contre, les experts ont découvert des couches supplémentaires de cryptage. Et celles-ci sont bien moins conventionnelles.

Ces couches empêchent parfois les analystes de comprendre exactement ce qui est envoyé vers les serveurs de Temu et même les pros n’ont donc pas pu déchiffrer certaines données.

Je sais aussi que Temu appartient à une société chinoise, PDD. Et là, nous entrons un peu dans un terrain sensible. Pourquoi ? Parce que la loi chinoise permet aux autorités locales de demander l’accès aux données des entreprises. Même si Temu assure respecter les normes européennes, nous sommes en droit de nous inquiéter sur la confidentialité de nos infos.

Que faire alors pour limiter les risques

Un autre point qui m’a fait lever un sourcil, c’est l’absence d’obligation d’activer l’authentification à deux facteurs (2FA). Nous parlons pourtant d’une recommandation de base en cybersécurité. Je me demande pourquoi ils laissent cette option facultative ?

Par ailleurs, Temu utilise un service DNS propriétaire. Ainsi, l’application peut contourner certaines restrictions réseau. Toutefois, cela pourrait poser problème si elle est mal utilisée.

Alors, si vous utilisez déjà Temu ou bien cette plateforme vous fait de l’œil, le rapport du NTC propose quelques astuces. Activez l’authentification à deux facteurs et réduisez autant que possible les permissions. Accordez à l’application seulement ce qui est nécessaire. Par exemple, l’accès à votre galerie photo, c’est non !

N’oubliez pas aussi de mettre à jour votre téléphone. Je vous rappelle toujours que les nouvelles versions des systèmes d’exploitation sont souvent plus sécurisées. Et si vous travaillez dans un secteur sensible, comme le journalisme ou l’armée, vous devez redoubler de prudence.

Oui, Temu n’est pas le méchant loup que certains décrivent. Ainsi, l’analyse suisse prouve juste que ses risques sont comparables à ceux d’autres applis e-commerce. Mais entre nous, ça ne veut pas dire qu’il faut baisser la garde.

Le mot d’ordre est donc de rester vigilant et d’utiliser l’application avec discernement. Bien sûr, si vous avez des astuces ou des recommandations pour sécuriser vos données en ligne, n’hésitez pas à les partager dans les commentaires ! Alors, continuerez-vous à cliquer sur « Ajouter au panier » ? Moi, je vais y réfléchir à deux fois avant de valider ma prochaine commande sur Temu.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.