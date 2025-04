Top de la meilleure alternative à Internxt

pCloud : pour toujours plus d’options

On aime Gestion intelligente des dossiers

Interface collaborative intuitive On aime moins Manque de fonctions

Quelques bugs notables

pCloud Le meilleur service de stockage Cloud Visiter le site

Polyvalence et variété sont les qualités qui décrivent le mieux pCloud, un outil qui fait assurément partie des meilleurs services de stockage en ligne.

Ainsi, cet outil propose une solution de stockage qui allie flexibilité et fonctionnalités, avec en plus d’autres outils. Avec 10 Go offerts à l’inscription et des offres allant jusqu’à 5 To, c’est un choix idéal pour ceux qui souhaitent centraliser leurs fichiers. Les utilisateurs apprécient également les outils additionnels comme le lecteur audio intégré ou encore la possibilité de partager facilement ses contenus.

pCloud est une excellente alternative à Internxt et se distingue aussi par la qualité de son chiffrement AES 256 bits. Un modèle qui assure la sécurité et la gestion complète de vos données, et ce, même sur mobile.

Caractéristiques techniques