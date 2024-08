Tout savoir sur les avantages de l’eSIM

L'eSIM, ou SIM embarquée, est en passe de remplacer nos traditionnelles cartes SIM physiques, et ce n'est pas sans raison. Nous allons justement vous expliquer pourquoi elle est si importante pour les fabricants, les opérateurs et les utilisateurs. Plongez avec nous dans cet article pour découvrir tous les avantages de l'eSIM, une technologie révolutionnaire.

Apparue d'abord dans les montres connectées en 2016, l'eSIM a rapidement fait son chemin dans les smartphones de marques réputées comme Apple, Samsung et Google. Cette innovation ne se contente pas de libérer de l'espace précieux à l'intérieur de nos appareils, elle offre aussi une flexibilité inégalée. C'est une aubaine pour les voyageurs, qui peuvent désormais changer de forfait sans avoir à manipuler de cartes SIM.

L'eSIM est une version miniaturisée et intégrée de la carte SIM traditionnelle. Contrairement à ses prédécesseurs, elle est directement soudée à la carte mère de l'appareil, ce qui la rend inamovible. Cette technologie permet aux fabricants de gagner de l'espace à l'intérieur des appareils. Elle leur donne la possibilité de concevoir des batteries plus grandes ou d'améliorer l'étanchéité et la résistance en éliminant le tiroir SIM.

L'eSIM fonctionne de la même manière qu'une carte SIM classique, en connectant votre appareil au réseau mobile. Elle facilite également le changement d'opérateur ou de numéro sans avoir à manipuler une carte physique. Un simple coup de fil à votre opérateur permet d'effectuer les modifications nécessaires. Par exemple, si vous achetez un nouveau smartphone compatible, comme un Galaxy S20 ou un iPhone XS, vous pouvez activer votre ligne en quelques minutes en scannant un QR code ou en contactant votre opérateur.

L'eSIM est également particulièrement pratique pour les voyageurs. Elle permet de changer de forfait en quelques minutes en souscrivant à des offres locales, évitant ainsi les frais de roaming. De plus, en cas de vol, elle peut être désactivée rapidement, rendant le smartphone inutilisable et protégeant les informations personnelles. La SIM embarquée simplifie donc la gestion des abonnements mobiles en offrant flexibilité, sécurité et une meilleure utilisation de l'espace dans nos appareils connectés, incluant les montres. C'est une petite révolution qui change notre manière d'utiliser nos smartphones et autres appareils connectés.

Quels sont les avantages de l'eSIM ?

L'eSIM présente de nombreux avantages par rapport aux cartes SIM traditionnelles. D'abord, elle élimine les tracas liés à l'achat et à l'insertion de cartes physiques. Avec une eSIM, il suffit de souscrire à un profil eSIM auprès d'un opérateur compatible et vous pouvez obtenir une connexion internet en quelques minutes. L'eSIM permet également de changer facilement d'opérateur local et de rester connecté partout dans le monde sans avoir à manipuler des cartes SIM. Elle rend les déplacements beaucoup plus simples, offrant une flexibilité et une commodité inégalées. Plus besoin de chercher une boutique ou d'attendre que votre carte SIM soit livrée !

Avantage n°1 de l'eSIM : Plus de rapidité et de simplicité

L'un des plus grands avantages de l'eSIM est sa rapidité et sa simplicité d'utilisation. Fini les commandes de cartes SIM, les attentes de livraison et les recherches d'outils d'éjection ! Avec une eSIM, tout se passe en ligne : vous choisissez votre forfait et vous l'activez en quelques minutes. Par exemple, avec des services comme Saily, l'activation est instantanée dès l'achat. De plus, gérer votre forfait, changer d'opérateur ou ajuster vos données mobiles se fait directement depuis une application. Vous n'avez pas à vous déplacer en magasin. Cette gestion entièrement digitale rend l'eSIM extrêmement pratique et flexible, surtout pour les voyageurs.

Avantage n°2 de l'eSIM : Fiabilité et sécurité accrues

L'eSIM est également connue pour sa sécurité renforcée. Contrairement aux cartes SIM classiques, elle ne peut pas être retirée de votre appareil. Elle est donc beaucoup moins vulnérable aux vols et aux arnaques par transfert de numéro. En cas de tentative de changement de profil utilisateur, l'eSIM demande une confirmation de l'opérateur. Elle ajoute ainsi une couche de protection supplémentaire. Côté fiabilité, l'eSIM offre une connexion plus stable et moins sujette aux interruptions comparée aux cartes SIM physiques. Elle représente une solution à la fois sûre et fiable pour rester connecté en toute tranquillité.

Avantage n°3 de l'eSIM : Connexion internet instantanée

Avec l'eSIM, vous bénéficiez d'une connexion internet dès que vous posez le pied dans un nouveau pays. Contrairement à la carte SIM physique, l'eSIM vous permet de vous connecter sans délai ni démarches complexes. Il suffit d'activer un forfait local ou international pour commencer à utiliser internet immédiatement. La navigation, la réservation de taxis et la recherche de restaurants sont ainsi facilitées. La SIM embarquée vous garantit une expérience de voyage fluide et sans tracas, avec un accès instantané à toutes les informations dont vous avez besoin.

Avantage n°4 de l'eSIM : Utilisation internationale

Pour les globe-trotters, l'eSIM est un véritable atout grâce à sa flexibilité inégalée. Elle permet de passer facilement d'un opérateur à un autre en fonction des réseaux disponibles dans le pays où vous vous trouvez. Vous n'êtes plus obligé de remplacer physiquement la carte SIM. De plus, vous pouvez stocker plusieurs profils cellulaires sur une seule eSIM, ce qui facilite le passage d'un pays à un autre. Cette compatibilité mondiale fait de l'eSIM un choix idéal pour ceux qui se déplacent régulièrement à l'international. Que vous soyez en déplacement professionnel ou en vacances, elle s'adapte à vos besoins de communication, où que vous alliez.

Avantage n°5 de l'eSIM : Un maximum de durabilité

L'eSIM n'est pas seulement pratique, elle est aussi plus respectueuse de l'environnement. Puisqu'elle est directement intégrée dans votre téléphone, elle élimine le risque de perte ou de casse. De plus, l'eSIM réduit la production de plastique et de composants électroniques en limitant le besoin de fabriquer de nouvelles cartes SIM à chaque changement d'opérateur. Elle évite aussi les envois postaux, contribuant ainsi à réduire les émissions de CO2. En choisissant l'eSIM, vous optez pour une solution plus durable et responsable, tout en profitant de la même efficacité.

Quels smartphones peuvent profiter des avantages de l'eSIM ?

Pour tirer pleinement parti des avantages de l'eSIM, il est important de posséder un smartphone compatible avec cette technologie. Heureusement, de plus en plus de modèles récents sont équipés de cette technologie. Par exemple, chez Apple, tous les iPhones à partir de l'iPhone XR, y compris les séries 11, 12, 13, 14 et les tout derniers iPhone 15, supportent l'eSIM. Samsung propose aussi un large éventail de téléphones compatibles, tels que les Galaxy S20, Z Fold et Z Flip. De même, Google n'est pas en reste, avec ses Pixel à partir du Pixel 3. D'autres marques comme Huawei, avec ses modèles P40 et Mate 40 Pro, ou encore Xiaomi avec le 12T Pro, offrent également des appareils compatibles eSIM.

Qui sont les meilleurs fournisseurs d'eSIM sur le marché ?

Parmi les meilleurs fournisseurs d'eSIM, Saily by Nord Security se démarque avec une offre à la fois complète et abordable. Issu de la même entreprise qui propose NordVPN, Saily fournit des forfaits data dans plus de 150 pays. Il assure également un support client disponible 24h/24 et 7j/7. Ce qui rend Saily particulièrement intéressant, c'est son tarif compétitif, avec par exemple 1 Go de data aux États-Unis pour seulement 3,99 dollars. Même si le service est uniquement en anglais, il est reconnu pour sa fiabilité. Il compense également par son engagement à rembourser les clients en cas de difficulté à installer l'eSIM.

En France, des opérateurs comme Orange, Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR proposent également l'eSIM. Ils facilitent la transition depuis une SIM physique, avec des frais d'activation modérés autour de 10 euros. Ces options rendent l'eSIM accessible et pratique pour un large éventail d'utilisateurs, tout en s'intégrant parfaitement aux forfaits existants.

