Saily : meilleur fournisseur eSIM pour votre iPad dans l'ensemble

On aime Tarifs abordables

Absence de frais supplémentaire On aime moins Pas de forfaits pour le long terme

Des plans régionaux et mondiaux seraient souhaitables

Pour commencer notre top 5, voici Saily. N'ayant vu le jour qu'en mars 2024, on peut dire qu'il s'agit d'une marque très récente. Cependant, elle se démarque par sa fiabilité et la transparence de ses offres. La prise en charge de la 5G permet à ses utilisateurs d'avoir une connexion fluide. Ce qui permet de passer et recevoir des appels vocaux et vidéo à tout moment.

Pour le moment, Saily propose des plans data de 1 à 20 Go dans plus de 150 pays. Ses tarifs sont très abordables. De plus, ceux-ci sont exempts de frais supplémentaires, un vrai régal pour les mordus d'Internet.

Caractéristiques techniques