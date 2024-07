Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour le Mexique

Une eSIM au Mexique offre la meilleure solution pour vos problèmes de connexion tout au long de votre voyage. Découvrez notre top 5 !

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Saily est en tête de notre top 5 pour de nombreuses raisons. En premier lieu, c'est un fournisseur fiable, car conserve vos données personnelles en lieu sûr. Ensuite, aucun frais caché ne vous est prélevé à part les frais de connexion. Au Mexique, vous pouvez choisir parmi ses 5 plans data, valide pendant 7 ou 30 jours. Le service client est également très réactif. Télécharger l'appli

Si vous prévoyez de visiter le Mexique pour les prochaines vacances, on vous recommande d'acheter une carte eSIM. En réalité, vous n'avez plus à acheter une carte à proprement parler, mais plutôt un forfait eSIM. Effectivement, le Nouveau Monde est l'un des pays les plus prisés par les touristes. Cela dit, appeler chez vous depuis l'étranger est généralement plus coûteux, notamment si vous optez pour l'itinérance des données. Ce qui pourrait perturber votre séjour et vous prive des merveilles mexicaines comme les ruines aztèques et les plages féeriques. Ainsi, utiliser un forfait eSIM pour le voyage est la meilleure solution pour minimiser vos dépenses. Dans ce top 5, vous découvrirez les meilleurs fournisseurs eSIM du moment.

Saily : meilleur dans l'ensemble On aime Aucun frais caché supplémentaire

Un tarif abordable On aime moins Validité des offres limitée à 30 jours

Pas de forfaits d'appels directs ou de SMS Saily Le meilleur dans l'ensemble Télécharger l'appli En tête de notre top 5, on vous présente Saily. Plus récente, mais très compétitive, notamment en matière de sécurité et de transparence, cette marque propose 5 forfaits eSIM locaux pour le Mexique. Inutile de vous déplacer, l'achat de forfait se fait en ligne. Ainsi, vous pouvez le faire juste avant de partir en vacances. Par ailleurs, Saily affiche un très bon rapport qualité/prix. Le tarif minimal, de 5,99 dollars, permet d'obtenir 1 Go de data, valide pendant une semaine. Mais il est aussi possible de souscrire à un forfait d'une durée plus longue, c'est-à-dire de 30 jours. Pour le moment, les appels vocaux directs ne sont pas inclus. Mais avec WhatsApp ou iMessage, il est toujours possible de passer des appels VOIP. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 3, 5, 10 et 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles au Mexique : 7 et 30 jours

Tarifs : à partir de 5,99 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : des forfaits eSIM pour divers appareils pour le Mexique On aime Une large gamme de forfaits de données mobiles

Facile à installer On aime moins Pas de forfaits d'appels directs et de SMS

La validité de l'offre peut être illimitée et non la quantité de données Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l'offre Nous avons décidé de mettre Ubigi en seconde place pour diverses raisons. Tout d'abord, ce fournisseur propose en premier lieu l'installation gratuite de l'eSIM avant d'acheter un forfait. C'est après que vous devez acheter le forfait qui vous convient. De plus, le paiement peut s'effectuer en euros, dollars américains, livres ou yens. Par ailleurs, Ubigi propose le partage de données, un bonus pour permettre à toute la famille de rester connectée pendant les vacances. Cerise sur le gâteau, vous pouvez même utiliser une eSIM Ubigi au Mexique sur une voiture connectée (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Jaguar). Il en est de même pour les montres connectées. Cela étant, la marque n'affiche pas les meilleurs prix au Mexique. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500 Mo à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles au Mexique : 1 jour, 30 jours et illimité

Tarifs : à partir de 9 euros

Support client : chat live en anglais, français et japonais

Couverture : 200+ pays

Airalo : des forfaits eSIM parfaits pour un long séjour au Mexique On aime Des forfaits de données, d'appels et de SMS au choix

Partage de données On aime moins Plans de courte durée moins intéressants

Assistance client exclusivement en anglais Airalo Idéal pour un long séjour Voir l'offre On continue notre top 5 avec un autre fournisseur eSIM bien connu dans le monde : Airalo. Les forfaits eSIM disponibles au Mexique peuvent durer jusqu'à une année entière selon le plan choisi. Certains forfaits sont uniquement des forfaits de données. Par contre, les forfaits Discover + incluent des appels téléphoniques directs ainsi que des SMS. Les forfaits locaux (Chorro Fon) et régionaux (Latamlink) sont valides 30 jours tout au plus. Les forfaits mondiaux quant à eux ont une validité maximale de 365 jours. Ce qui fait d'Airalo le choix de forfait eSIM idéal pour un long séjour au Mexique. Toutefois, le prix n'est pas le meilleur par rapport à la concurrence. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 2, 3, 5, 10 et 20 Go et d'appels/SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles au Mexique : 7, 15, 30, 60, 180 et 365 jours

Tarifs : à partir de 6 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : choisissez la facilité d'accès On aime Une assistance clientèle réactive

Des moyens de paiement diversifiés On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

D'autres marques proposent les mêmes quantités de données à un prix moins cher eSIMX Le meilleur fournisseur eSIM proposant un accès facile Voir l'offre Bien qu'il ne propose pas de forfaits eSIM moins chers, eSIMX est un bon choix pour profiter d'Internet pendant les vacances au Mexique. En effet, vous pouvez choisir un plan data pour 7, 15 ou 30 jours, selon la durée de votre séjour. La marque se distingue également par le fait qu'aucune vérification d'identité n'est requise lors de l'installation de l'eSIM. Un petit bémol quand même, eSIMX ne propose pas de forfaits d'appels directs ou de SMS. Ce qui vous empêche d'appeler vos parents restés au pays si ceux-ci n'utilisent pas les appli VOIP comme WhatsApp et Skype. Mais vous pouvez y remédier en achetant une carte SIM locale que vous allez utiliser juste pendant votre voyage. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1, 3, 5 et 10 Go

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles au Mexique : 7, 15 et 30 jours

Tarifs : à partir de 8 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : des données en quantité illimitée On aime Des données en quantité illimitée

Des plans personnalisables On aime moins 5G non prise en charge

Pas de forfaits d'appels et de SMS Holafly Des forfaits de données illimitées Voir l'offre On va terminer notre top 5 avec Holafly, le seul fournisseur de notre liste qui propose des forfaits de données eSIM en quantité illimitée au Mexique. Les plans sont personnalisables en fonction de la durée de votre séjour au pays. Le prix minimal étant de 6 euros. Mais vous pouvez également payer votre forfait en pesos ou même en dollars américains. Quant à son assistance à la clientèle, le service est disponible en plusieurs langues dont le français et l'anglais. Par ailleurs, chaque utilisateur peut surveiller l'utilisation de son eSIM via une application dédiée. Le petit problème avec Holafly réside dans la qualité du réseau : la 5G n'est pas prise en charge. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Tarifs : à partir de 6 euros

Plans disponibles au Mexique : personnalisable à partir de 1 jour

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l'eSIM au Mexique

Une carte eSIM est-elle la seule solution pour profiter d'Internet pendant mon voyage au Mexique ?

Pour de nombreuses raisons, l'eSIM reste pour le moment la meilleure option pour utiliser Internet sans tracas pendant votre voyage à l'étranger. Effectivement, vous vous exposez aux risques de piratage de vos données personnelles si vous vous connectez à un réseau public via Wi-Fi. L'achat d'un forfait eSIM permet de contourner ce problème. De plus, vous pouvez changer d'opérateur à la volée si votre fournisseur actuel ne vous satisfait pas. Donc, pas besoin de retirer la carte comme avec une carte SIM classique.

De surcroît, avec une eSIM, vous pouvez passer des appels téléphoniques ou échanger des SMS si votre forfait le permet. Sinon, vous pouvez toujours utiliser vos données pour passer des appels via WhatsApp, FaceTime ou d'autres applications du genre. Mais par-dessus tout, la SIM numérique offre une commodité d'utilisation en ce sens qu'elle peut remplacer un pocket Wifi.

Puis-je toujours utiliser l'itinérance des données pour le Mexique ?

Oui, vous pouvez activer l'itinérance des données internationales pendant vos vacances au Mexique. Pour cela, vous devez faire une gymnastique budgétaire. Les frais d'itinérance internationale sont largement plus élevés par rapport aux frais d'un forfait eSIM.

En plus, la qualité de la connexion n'est pas la meilleure dans ce cas. Vous n'allez pas pouvoir profiter de la 5G, ni même du réseau 4G. Généralement, c'est le réseau 3G qui est utilisé pour les connexions via l'itinérance de données. Sans compter que tous les opérateurs mobiles ne fournissent pas un tel service.

Néanmoins, l'itinérance vous permet de recevoir des appels directement sur votre numéro et d'échanger des SMS depuis le Mexique.

Dans quelle condition puis-je utiliser une eSIM pour les vacances au Mexique ?

Pour pouvoir utiliser un forfait eSIM, vous devez utiliser un modèle de smartphone compatible eSIM. Les marques les plus populaires telles que Google et Samsung proposent divers modèles compatibles. La majorité d'entre eux sont dits des modèles combinés. Ce qui signifie qu'ils prennent en charge les deux formats de carte SIM (physique et eSIM).

Toutefois, la plupart des téléphones sortis en 2019 et les versions ultérieures prennent en charge l'eSIM. Alors, si vous avez récemment acheté un smartphone, il est fort probable que vous avez un modèle compatible. Si vous n'êtes pas certain de sa compatibilité, vous pouvez procéder à une vérification. Pour ce faire, il suffit de consulter le site Web officiel de votre fournisseur eSIM qui, en principe, indique les modèles compatibles.

A quel moment dois-je acheter mon forfait eSIM pour le Mexique ?

En règle générale, un forfait eSIM s'active automatiquement après achat. De ce fait, il est plus prudent de l'acheter juste avant votre départ. Ce qui est plutôt bénéfique, notamment pour les séjours plus courts. De cette manière, vous allez pouvoir vous connecter à Internet dès que votre avion atterrit. De plus, cela n'affecte que très peu la validité de votre offre.

Si vous avez choisi un forfait de données uniquement, vous pouvez toujours acheter une autre carte SIM pour les appels une fois arrivé au Mexique. Cela vous offre la possibilité de passer des appels locaux, et internationaux, à condition que votre offre le permette. Dans ce cas, un modèle combiné est requis sinon vous devez acheter un autre téléphone pour y insérer la carte SIM locale.

