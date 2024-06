Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour les Etats-Unis

Une eSIM pour les Etats-Unis permet de rester en contact avec vos proches qui sont restés au pays. Mais comment choisir le meilleur forfait ?

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Proposant des plans abordables pour tous, Saily demeure en tête lorsqu'il s'agit de fournisseur de forfait eSIM. L'abondance des applications VOIP rend les forfaits d'appels et de SMS moins indispensables. Les 5 plans locaux disponibles aux Etats-Unis sont disponibles à un prix attractif, dès 3,99 dollars. De plus, la marque est totalement fiable, aucun risque que vos données sensibles soient compromises. Télécharger l'appli

Les vacances arrivent, des millions de visiteurs affluent sur les sites touristiques des Etats-Unis. Étant l'une des destinations touristiques les plus convoitées, ce grand pays abrite un nombre incalculable de merveilles à visiter. Ce qui explique pourquoi de nombreux français préfèrent y passer quelques semaines avant de retrouver le train-train quotidien. En plus de la préparation des bagages, il faut aussi anticiper le budget dédié à la communication. L'utilisation d'une eSIM est un moyen astucieux pour minimiser les coûts. Seulement, vous n'êtes pas forcément à la page de tous les détails sur cette nouvelle technologie. Ce qui pourrait affecter votre choix du meilleur forfait eSIM. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons établi un top 5 dans lequel vous allez trouver les fournisseurs eSIM les plus populaires en vue de parfaire votre prochain voyage. A la fin de votre lecture, vous allez surement trouver celle qui vous convient.

Saily : des forfaits abordables pour les Etats-Unis On aime Des forfaits à prix abordables à partir de 3,99 dollars

Un guide de dépannage On aime moins Pas de plan régional ou mondial

Plus avantageux pour les séjours de courte durée Saily Le meilleur fournisseur eSIM abordable aux Etats-Unis Télécharger l'appli Les mêmes personnes qui ont mis en place NordVPN proposent des forfaits eSIM abordables : Saily. Plus récente, mais efficace, ce fournisseur est à l'heure actuelle, disponible dans plus de 150 pays dont les Etats-Unis. En tout, Saily propose 5 plans locaux accessibles à tous les budgets. La validité allant de 7 à 30 jours. On est d'accord que la marque n'offre aucun plan régional ni un plan mondial. Cependant, elle excelle en matière de qualité des offres. Le paiement et l'utilisation de son eSIM se font en toute sécurité. Cela-dit, si, par malheur, vous vous heurtez à une difficulté d'utilisation, n'hésitez pas à consulter son guide de dépannage ou demander une assistance directement via chat. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 3, 5, 10 et 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles aux Etats-Unis : 7 à 30 jours

Tarifs : à partir de 3,99 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Airalo : une grande variété d'offres On aime Validité maximale de 365 jours

Forfaits Discover + assortis d'appels et de SMS On aime moins Prix moins abordable par rapport à la concurrence

Assistance client en anglais uniquement Airalo Le meilleur fournisseur eSIM qui propose des plans variés Voir l'offre Les tarifs sont légèrement plus élevés par rapport à ceux que propose Saily. Toutefois, Airalo est très riche en offres. En plus des plans locaux, vous aurez également droit à des plans régionaux et mondiaux. Si vous choisissez des forfaits avec appels téléphoniques et SMS, on vous recommande les plans Discover +. Par ailleurs, Airalo se distingue également par la durée de validité de ses plans. Les plans mondiaux sont valides 365 jours. C'est plus avantageux si vous prévoyez d'y rester plus longtemps. Cependant, le prix n'est pas aussi abordable que celui de Saily. Le tarif minimal est de 4,5 dollars pour 1 Go de data. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1Go à 20Go + SMS et appels téléphoniques (plans mondiaux)

Prise en charge du réseau 5G : oui

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles aux Etats-Unis : 7 à 365 jours

Tarifs : à partir de 4,5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : des plans multi-pays intéressants On aime Assistance client ultra réactive

Tarif compétitif On aime moins Données limitées

Forfaits d'appels téléphoniques et de SMS non disponibles aux Etats-Unis eSIMX Les meilleurs plans multi-pays Voir l'offre En troisième place, voici eSIMX, un autre fournisseur eSIM présent aux Etats-Unis. Celui-ci propose une quantité minimale de données de 3 Go, disponible à seulement 5 dollars. On peut affirmer qu'eSIMX présente un très bon rapport qualité/prix. Toutefois, comme Saily, vous ne pouvez pas obtenir un plan qui s'étend plus d'un mois. De plus, eSIMX propose des plans qui permettent de passer des appels téléphoniques directs. Pour le moment, les Etats-Unis ne peuvent pas profiter d'une telle offre. De cette façon, il faut utiliser une application VOIP à l'instar de Skype et iMessage pour passer un appel ou textoter vers vos proches restés au pays. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 3 à 20 Go

Couverture : 160+ pays

Appels téléphoniques : Non disponible aux Etats-Unis

Plans disponibles aux Etats-Unis : 7 à 30 jours

Tarifs : à partir de 5 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : des data en quantité illimitée On aime Offres de données illimitées personnalisables

Partage de données On aime moins Appels et SMS non disponibles

Réseau 5G non pris en charge Holafly Le meilleur fournisseur eSIM de données illimitées Voir l'offre En optant pour Holafly, seule la batterie de votre téléphone peut imposer de limite à l'utilisation d'Internet pendant votre séjour aux USA. Effectivement, ce fournisseur eSIM propose des données en quantité illimitée avec des plans personnalisables. Cela implique que vous pouvez partager toutes vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux tout au long de votre séjour. Vous pouvez également partager la connexion entre plusieurs appareils en même temps avec un seul forfait en-cours. Autrement dit, toute la famille peut rester connectée simultanément en utilisant un Hotspot. On déplore cependant le fait que Holafly ne prend pas en charge le réseau 5G. Ce qui pourrait perturber votre expérience utilisateur, notamment si vous êtes un habitué de la 5G. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées, partage de connexion

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, LTE

Tarifs : personnalisables, à partir de 6 euros

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

Ubigi : quand l'eSIM rejoint les appareils intelligents On aime Des forfaits ponctuels, mensuels et annuels

Prise en charge de plusieurs appareils intelligents On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Prix moins compétitif Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM compatible avec une grande variété d'appareils nomades Voir l'offre Si tous les fournisseurs précédemment cités offrent une connexion à partir d'un smartphone, Ubigi en propose un bonus. Le fait est que ce fournisseur eSIM permet de connecter des appareils sous iOS et Windows 10 aux Etats-Unis, mais pas que. Certaines voitures intelligentes peuvent aussi prendre en charge le réseau eSIM d'Ubigi (Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Land Rover, etc.). Les forfaits disponibles offrent des quantités de données très variées. Si le minimum permet d'obtenir 500 Mo, le plan maximal quant à lui permet de profiter de 60 Go de données. En plus, Ubigi propose des plans ponctuels, mensuels et annuels. Vous pouvez choisir le plan de votre choix en fonction de la durée de votre séjour. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500Mo à 60 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Partage de données : Oui

Plans disponibles aux Etats-Unis : 1 jour à 12 mois

Support client : chat robot en anglais, français et japonais

Couverture : 200+

FAQ sur la carte eSIM aux Etats-Unis

Pourquoi faut-il acheter l'eSIM avant le départ ?

L'achat de l'eSIM doit figurer parmi les préparatifs des vacances. Il est en effet préférable d'acheter votre eSIM avant votre départ pour les Etats-Unis. Tout d'abord, en optant pour ce choix, vous allez pouvoir vous connecter à Internet dès que votre avion atterrisse à l'aéroport. Il suffit juste d'activer les données mobiles.

Ensuite, rappelez-vous que lorsque les aéroports grouillent de touristes, vous allez être obligé de faire la queue devant le kiosque, uniquement pour vous procurer d'une eSIM. Aussi, si vous souhaitez profiter au maximum de votre voyage, vous devez anticiper tout cela. L'achat de forfait pouvant s'effectuer en ligne, il n'y aura plus besoin d'aller en boutique.

Puis-je utiliser une SIM classique pendant mon voyage aux Etats-Unis ?

Bien sûr que oui. L'utilisation d'une eSIM ne signifie pas que vous devez abandonner la bonne vieille SIM standard. En fait, le forfait auquel vous avez souscrit peut ne pas inclure des appels téléphoniques et des SMS. Ce qui justifie l'utilisation de la carte SIM classique, notamment pour les appels locaux.

Il faut cependant utiliser un autre smartphone qui peut accueillir la carte, sinon elle ne pourra pas fonctionner. Si l'utilisation de deux téléphones différents vous gêne, il reste l'option B, c'est-à-dire l'appareil combiné. Cela permet d'utiliser les deux formats en même temps sur un seul téléphone.

L'avantage avec ce type de smartphone est qu'il permet de se familiariser avec l'eSIM, tout en gardant l'ancien format. Assurez-vous seulement que le modèle soit compatible avant de l'acheter.

Quelle quantité de données eSIM puis-je consommer pendant mon séjour aux Etats-Unis ?

Il n'y a pas de restriction en ce qui concerne la quantité de données à consommer. Cela dépend uniquement de vos besoins, mais aussi de votre budget. D'après les experts, la consommation de data tourne autour de 5 Go par semaine aux USA. Les gros utilisateurs tels que les gamers aguerris et les traders peuvent toutefois consommer jusqu'à 15 Go de data. Par contre, les utilisateurs légers affichent généralement une consommation hebdomadaire de 2 Go de data.

Bien que tout cela ne vous concerne pas directement, ces chiffres peuvent vous donner une esquisse de votre consommation de données compte tenu de vos habitudes en ligne. Netflix ou Instagram sont, par exemple, des sites qui consomment beaucoup de données.

Là non plus, il n'y a pas de recette miracle. Tout dépend de la façon dont vous utilisez votre forfait. Si les sites informatifs sont moins gourmands en data. A contrario, les plateformes de divertissement et les réseaux sociaux consomment beaucoup plus.

En outre, utiliser Internet est plus économique sur un smartphone qu'avec un ordinateur. De plus, pour communiquer avec vos proches, WhatsApp est une très bonne application VOIP. Pour les utilisateurs d'iPhone, il convient mieux d'adopter iMessage ou FaceTime.

Enfin, il est aussi possible de n'utiliser votre forfait que de temps en temps aux Etats-Unis. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une connexion Wi-Fi, qui est très courante dans les cafés.

