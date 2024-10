TPE/PME : Protégez-vous avec Guiddy, labellisé CCI Expert Cyber

Face à une explosion des cyberattaques, Guiddy se distingue avec le label CCI Expert Cyber. Avec une offre accessible et sur mesure, l’entreprise propose des solutions de cybersécurité adaptées aux besoins spécifiques des petites entreprises d’Île-de-France.

Les TPE/PME en première ligne face aux cybermenaces

Les petites entreprises d’Île-de-France doivent aujourd’hui faire face à des cyberattaques croissantes. En 2023, les incidents ont bondi de 161 %. Cela menace directement la survie de nombreuses structures. Le coût médian d’une attaque atteint 50 000 €, un montant qui peut compromettre définitivement l’avenir de ces entreprises. Près de 60 % des TPE/PME ayant subi une cyberattaque majeure ne parviennent pas à reprendre leurs activités.

Guiddy, avec son offre spécifiquement conçue pour ces structures, répond à cette situation critique. Contrairement aux solutions génériques souvent inadaptées, l’entreprise mise sur une approche sur mesure. Avec l’intelligence artificielle intégrée à ses outils, elle vise à offrir une protection efficace et évolutive aux petites entreprises.

Un label gage de confiance : CCI Expert Cyber

En juillet 2024, la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Île-de-France a attribué à Guiddy le label CCI Expert Cyber. Ce label atteste de la fiabilité et de l’engagement de l’entreprise en matière de cybersécurité. « Ce label témoigne de notre capacité à concevoir des offres adaptées, accessibles et efficaces pour protéger des structures d’entreprises à taille humaine contre les cybermenaces« , explique Nicolas Thore, fondateur de Guiddy. Pour obtenir ce label, les entreprises doivent répondre à des critères exigeants. C’est essentiel afin de garantir leur compétence à protéger des données sensibles et à anticiper les cybermenaces. Ce gage de qualité rassure les entrepreneurs en quête de solutions adaptées, sans complexifier leur gestion quotidienne.

Une ambition technologique et éducative portée par l’intelligence artificielle

Guiddy ne se contente pas de fournir des outils de sécurité. Son plan d’action pour les années à venir inclut l’intégration de l’IA générative dans ses solutions de diagnostic et de support utilisateur. Cette technologie permettra de détecter plus rapidement les failles de sécurité et d’automatiser certaines tâches. Cela renforce la réactivité en cas d’incident. L’entreprise se distingue également par ses initiatives éducatives. En partenariat avec l’école d’ingénieurs ESIEE-IT de Pontoise, Guiddy forme les jeunes aux défis de la cybersécurité. « La cybersécurité ne se construit pas uniquement dans les entreprises, elle commence tôt et sur les bancs de l’école« , souligne Nicolas Thore. Des actions de sensibilisation au cyberharcèlement sont aussi menées dans les collèges et lycées du Val-d’Oise.

Guiddy souhaite, à travers cette approche éducative, préparer la prochaine génération à mieux appréhender les enjeux numériques. Avec ces réflexes, ces futurs professionnels contribueront à sécuriser le tissu économique de demain. Avec une stratégie qui allie protection, innovation et formation, Guiddy se positionne comme un allié essentiel pour les petites entreprises franciliennes. Accessible et fiable, l’entreprise incarne une réponse adaptée aux défis que pose la cybersécurité en 2024.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

