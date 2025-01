Ultrahuman Rare : le luxueux rival en or de l’anneau Samsung Galaxy Ring

Ultrahuman vient de dévoiler Rare, une bague connectée haut de gamme fabriquée à partir de métaux précieux. Son design et ses couleurs ont été conçus en s’inspirant du désert. Cet accessoire connecté se positionne comme un rival de choix face au Samsung Galaxy Ring.

Ultrahuman a élevé le niveau de sa bague connectée avec ses nouveaux modèles Rare. Ces modèles ont été présentés cette semaine au CES 2025 à Las Vegas. Certes, elle est considérée comme un sérieux rival du Galaxy Ring, ses propriétaires bénéficient d’avantages premium exclusifs qui ajoutent une touche d’élégance à l’expérience.

Ultrahuman Rare ? Des bagues connectées de luxe en or et platine

La nouvelle bague connectée Rare est bien plus qu’une simple bague connectée. Elle se démarque par ses finitions luxueuses.

Par ailleurs, elle se décline en trois modèles distincts. Les acheteurs ont le choix entre le modèle « La Dune », en or 18 carats avec une surface brossée et la « Desert Rose », en or rose 18 carats, arbore également une finition subtilement brossée.

La gamme est complétée par « la Desert Snow », réalisée en platine PT950, qui porte un poinçon attestant de sa pureté. Selon Ultrahuman, le design de cette bague capture l’éclat de la neige sous le soleil, grâce à des éléments fins et lumineux qui réfléchissent la lumière.

Ces matériaux prestigieux ont été choisis spécialement pour leur durabilité et leur popularité dans les alliances. Cela confirme d’ailleurs l’engagement de la marque envers le luxe. Chaque modèle Rare est fabriqué à la main. Ils utilisent des techniques de travail des métaux sophistiquées, nécessitant un savoir-faire minutieux et un soin particulier.

Un abonnement exclusif et des extras premium pour des bagues connectées de luxe

Les bagues Ultrahuman Rare se distinguent non seulement par leurs matériaux et leur design, mais aussi par les services exclusifs qu’elles offrent. En fait, chaque modèle est livré avec un abonnement à vie à UltrahumanX.

Il s’agit d’un service payant incluant une série de protection. Il couvre les propriétaires contre les dommages accidentels et contre le vol et la perte. Le service inclut aussi des options de reprise, une assistance prioritaire et la possibilité de changer la taille de la bague si nécessaire.

En outre, les propriétaires de bagues Rare bénéficient de tous les extras payants « PowerPlugs ». C’est quoi exactement ? C’est un service qui couvre à la fois les versions existantes et futures.

Ce pack de services est d’autant plus apprécié que la technologie embarquée dans ces bagues est identique à celle de l’Ultrahuman Ring Air. Ce dernier embarque des capteurs de mouvement, de température de la peau et de fréquence cardiaque.

Je pense que cela justifie leur prix élevé, car ces bagues sont disponibles entre 1 500 et 1 800 livres sterling (environ 1 865 à 2 250 dollars), en fonction du modèle. Les prix exacts aux États-Unis seront précisés lors du lancement, mais les bagues Ultrahuman Rare seront disponibles au Royaume-Uni et en France dès la mi-janvier.

Comment trouvez-vous ces bagues ? Dites-nous votre avis dans les commentaires !

