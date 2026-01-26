Un smartphone qui ressemble à une brique et qui survit à tout

Le Tank X est un smartphone qui s’apparente à une grosse brique, mais qui a beaucoup à offrir. C’est un objet à part, clairement pensé pour l’extérieur et les usages extrêmes.

À l’heure où les téléphones modernes cherchent à être plus fins et plus légers, le Tank X prend le contre-pied total. Ce smartphone massif assume son look de brique et mise tout sur l’endurance et la polyvalence. Mais aussi, des fonctions qu’aucun modèle classique n’ose proposer.

Un smartphone qui assume pleinement son format de brique

Le Tank X ne cherche pas à séduire par l’élégance. Son châssis épais et renforcé sert un objectif précis : survivre partout. Il mesure près de 32 mm d’épaisseur et pèse environ 750 g. Ce smartphone ressemble alors plus à un outil qu’à un accessoire.

Avec ce format, le téléphone peut intégrer une batterie hors norme de 17 600 mAh. Si la majorité des smartphones dépassent rarement les 5 000 mAh, ce modèle à l’allure de brique dure plusieurs jours. Il vise ainsi les randonneurs, campeurs et professionnels en terrain isolé. La recharge rapide 120 W limite malgré tout les temps d’attente. D’autant plus que le Tank X peut servir de batterie externe pour d’autres appareils.

Les équipements qui font du Tank X un smartphone unique

Ce téléphone se distingue surtout par son projecteur intégré. C’est en fait un projecteur DLP Full HD capable d’atteindre 220 lumens. Ce niveau reste modeste face aux projecteurs dédiés, mais impressionnant pour un smartphone.

Grâce à cette fonction, le Tank X peut afficher vidéos, cartes ou présentations sans écran externe. En camping ou sur un chantier, l’usage de ce smartphone brique devient rapidement pertinent. Un autofocus laser facilite par ailleurs l’installation, même sur des surfaces improvisées. Un autre atout marquant de ce téléphone est sa lampe de camping intégrée de 1 200 lumens. Elle le transforme en véritable lampe torche professionnelle.

Le Tank X est-il aussi solide côté performances ?

Sous son châssis renforcé, le Tank X embarque en outre un processeur MediaTek Dimensity 8200. Cette puce assure une fluidité confortable pour la majorité des usages, même intensifs. Elle s’accompagne également de 16 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage.

D’autre part, l’écran de 6,78 pouces affiche une définition Full HD+. En ce qui concerne le taux de rafraîchissement, il s’élève à 120 Hz. Malgré son positionnement extrême, ce smartphone qui ressemble à une brique ne sacrifie pas le confort visuel.

La partie photo se montre tout aussi ambitieuse. Le Tank X intègre effectivement un capteur principal de 50 mégapixels en plus d’un téléobjectif 3x de 8 mégapixels. Ajoutez à cela une caméra de vision nocturne de 64 mégapixels. Cette dernière renforce ainsi l’ADN baroudeur de l’appareil.

À qui s’adresse vraiment ce smartphone au look de brique ?

Le Tank X n’a en réalité aucune vocation grand public. Il cible une niche précise, celle des utilisateurs qui privilégient la robustesse et l’autonomie à la finesse. Son format de brique devient alors un avantage assumé.

Avis aux amateurs d’activités en plein air, aux techniciens et aux aventuriers ! Si vous faites partie de ces groupes, ce smartphone polyvalent est fait pour vous. Le Tank X ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais à être indispensable pour ceux qui vivent hors des sentiers battus.

