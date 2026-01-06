Une décision radicale de Satya Nadella : c’est terminé pour Microsoft Office

Microsoft prépare une petite révolution silencieuse. Derrière une simple mise à jour de planning, Satya Nadella acte en réalité la fin progressive d’un modèle historique. C’est celui de Microsoft Office tel que beaucoup le connaissent encore.

La décision est passée presque inaperçue, noyée dans un calendrier de fin de support. Pourtant, elle en dit long sur la trajectoire de Microsoft. En programmant l’arrêt d’Office 2021 pour 2026, l’éditeur referme progressivement le chapitre des suites bureautiques « à l’ancienne ». Derrière cette annonce se cachent des enjeux de sécurité, d’IA et surtout de modèle économique, avec un message clair envoyé aux utilisateurs. Ainsi, le futur d’Office ne se joue plus sans abonnement ni cloud.

La fin programmée de Microsoft Office « à l’ancienne »

Chez Microsoft, rien n’est éternel. L’éditeur de Redmond vient de lever le voile sur son calendrier de fin de support pour 2026. Parmi les produits concernés, Office 2021 occupe une place centrale. La suite bureautique cessera donc officiellement de recevoir des mises à jour de sécurité le 13 octobre 2026. C’est soit cinq ans jour pour jour après son lancement.

Contrairement à ce que certains espéraient, aucune mise à niveau gratuite vers Office 2024 n’est prévue. Microsoft souligne donc qu’Office 2021 et Office 2024 sont deux produits distincts. Alors, pour continuer avec une licence dite « perpétuelle », vous devrez sortir la carte bancaire une nouvelle fois.

La suite Office 2024, justement, embarque des fonctionnalités d’intelligence artificielle dans Word, Excel et PowerPoint. Ainsi qu’une intégration cloud plus poussée avec OneDrive. Même si Microsoft continue de proposer cette version hors abonnement jusqu’en octobre 2029, l’avenir d’Office se joue ailleurs.

Abonnements, IA et sécurité : la vraie stratégie de Nadella

Derrière cette décision radicale, plusieurs objectifs se dessinent. Le premier concerne la sécurité. En réduisant le nombre de versions encore supportées, Microsoft limite les failles potentielles et simplifie le déploiement des correctifs. Car moins de systèmes actifs, c’est moins de portes ouvertes aux attaques.

Le deuxième axe est technologique. L’IA devient le cœur du discours Microsoft, et l’entreprise souhaite accélérer son adoption. Les anciennes versions d’Office, figées dans le temps, ne s’intègrent pas facilement à cette vision. Pousser les utilisateurs vers des versions récentes, ou vers Microsoft 365, permet donc d’imposer ce nouveau standard.

Enfin, il y a la dimension économique. Les abonnements génèrent des revenus récurrents. Bien plus prévisibles que les ventes ponctuelles de licences. Microsoft préfère alors un client abonné qu’un utilisateur qui garde le même Office pendant dix ans.

Microsoft quietly kills official way to active Windows 11/10 without internet pic.twitter.com/IPlnnCWoQH — Star (@DarkKingwTV) January 4, 2026

Par ailleurs, cette logique s’applique aussi à Windows. Windows 11 24H2, lancé en octobre 2024, ne sera plus mis à jour après le 4 octobre 2026. Les utilisateurs devront passer à la version 25H2. Heureusement, cette dernière est basée sur la même fondation technique, ce qui rend la transition plus douce.

Microsoft maîtrise depuis longtemps l’art du renouvellement forcé, tout en évitant les ruptures brutales. Toutefois, je me demande si les utilisateurs d’Office 2021 accepteront de payer à nouveau pour de l’IA qu’ils n’ont pas forcément demandée. Sur ce point, Redmond a déjà fait son choix.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.