Vivez une aventure spatiale immersive, sans quitter la Terre !

Orbite, une start-up basée à Seattle, révolutionne le tourisme de luxe en offrant des simulations de voyages dans l’espace sur des destinations exotiques.

La start-up a récemment levé 4 millions de dollars pour commercialiser des expériences inspirées de l’espace. Ce financement permettra de rendre accessibles des voyages et des simulations spatiales. L’entreprise a aussi conclu un partenariat stratégique avec Accor, un géant mondial de l’hôtellerie.

Ce partenariat vise à offrir des expériences luxueuses et immersives dans des destinations exotiques. Les forfaits imaginés par Orbite visent à donner aux participants un avant-goût de la vie dans l’espace, tout en restant sur Terre.

Les voyages proposés par Orbite incluent des destinations comme Paris, Curaçao et l’Antarctique. Chaque destination offre des expériences aux thématiques spatiales soigneusement conçues.

Par exemple, le forfait à Paris permet de découvrir l’alimentation et le mode de vie des astronautes. Les participants vivront une simulation du quotidien dans l’espace, en explorant des concepts comme la nourriture lyophilisée. À Curaçao, une excursion en submersible simule un vol spatial en plongeant dans des eaux profondes. Enfin, le voyage en Antarctique offre une expérience de glamping sur Mars, où les visiteurs vivront dans des conditions extrêmes qui rappellent la surface du Planète rouge.

Un campus dédié à la formation d’astronautes

En plus de ces expériences de voyage, Orbite prévoit de construire un campus sur la Space Coast de Floride. Ce centre de formation pour astronautes sera dédié à la préparation des futurs explorateurs de l’espace. Ce projet ambitieux vise à simuler des missions spatiales dans des conditions réalistes. Les participants pourront s’entraîner aux défis d’un vol spatial et vivre l’expérience de l’apesanteur. Orbite souhaite ainsi démocratiser l’accès à l’entraînement spatial tout en offrant une expérience ludique et scientifique.

La mission d’Orbite ne se limite pas à la simple offre d’aventures de luxe. L’entreprise ambitionne de transformer l’idée de l’espace en une expérience plus accessible et attrayante. Jason Andrews, fondateur d’Orbite, a précisé : « Nous ne créons pas un camp spatial pour adultes, mais une immersion complète. ». L’objectif est d’allier science, exploration et loisirs dans un concept innovant. En offrant ces expériences, Orbite espère rapprocher les gens de l’espace et de ses enjeux.

En outre, Orbite attend que la super-fusée Starship de SpaceX soit pleinement opérationnelle pour voir une forte demande dans le tourisme spatial. Le programme de test de Starship prend plus de temps que prévu et retarde la croissance de l’industrie.

Cependant, selon Andrews, cette attente fait partie de leur vision à long terme de l’économie spatiale. SpaceX, avec son rythme d’essais croissant, a des ambitions de réaliser 400 lancements de Starship dans les quatre prochaines années. Andrews et son équipe considèrent ce moment comme décisif, avec des investisseurs prêts à parier sur le futur du tourisme spatial.

