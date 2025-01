Voici le pays de l’UE qui utilise le moins l’IA (si vous voulez continuer à vivre à l’ancienne)

La Grèce se classe parmi les derniers pays européens dans l’intégration de l’IA au sein de ses entreprises. Avec seulement 9,81 % des entreprises utilisant des outils d’IA, elle occupe la 18e position dans l’Union européenne.

Selon Eurostat, les entreprises grecques restent en retrait par rapport à leurs homologues européennes. En comparaison, la Suède et le Danemark dominent avec respectivement 14,7 % et 12,4 % d’entreprises utilisant l’IA. Ces pays se démarquent par une adoption proactive des technologies avancées, qui stimulent leur innovation et leur compétitivité.

Ce retard en Grèce reflète un écosystème technologique moins mature. Cependant, les chiffres cachent une dynamique intéressante : la Grèce a presque triplé son taux d’adoption de l’IA en un an. Elle a enregistré une croissance annuelle de 5,83 %. Ce bond, bien qu’insuffisant pour rattraper les leaders européens, montre un potentiel de développement accru.

Les technologies les plus utilisées par les entreprises grecques

Parmi les technologies d’IA adoptées, l’analyse de texte (text mining) arrive en tête. Cette technologie, mise en œuvre par 6,9 % des entreprises, a enregistré une augmentation notable de 4 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.

En deuxième position, la génération de langage naturel (natural language generation, NLG) est utilisée par 5,4 % des entreprises. Cette technologie, capable de produire du contenu écrit ou parlé, a progressé de 3,3 points de pourcentage en un an.

Enfin, la reconnaissance vocale, qui convertit le langage parlé en formats exploitables par machine, a séduit 4,8 % des entreprises grecques. Ce segment a également connu une hausse, avec une progression de 2,2 points de pourcentage.

Ces évolutions mettent en lumière les efforts des entreprises grecques pour intégrer des outils d’IA capables de transformer leurs opérations et améliorer leur efficacité.

L’impact de l’IA sur l’écosystème grec

La montée en puissance de l’IA dans les entreprises grecques s’inscrit dans un effort global de modernisation. Malgré des débuts timides, ces technologies permettent d’accroître l’innovation, d’améliorer les processus internes et de répondre à des besoins spécifiques, notamment dans les secteurs du service client, de l’analyse de données et de la gestion de contenu.

Cette adoption progressive reste néanmoins freinée par des défis structurels, comme le manque d’investissement technologique, la pénurie de talents spécialisés et une sensibilisation limitée à l’importance de l’IA pour la compétitivité économique.

Une comparaison qui met en lumière les disparités en Europe

Les chiffres de la Grèce contrastent fortement avec ceux des leaders européens comme la Suède et le Danemark. Dans ces pays, l’intégration de l’IA repose sur un environnement favorable, marqué par des infrastructures robustes, des politiques d’innovation cohérentes et une culture numérique avancée.

Pour combler cet écart, la Grèce devra investir davantage dans l’éducation technologique, les infrastructures numériques et les partenariats public-privé.

Cette vidéo présente l’initiative Stargate, menée par l’administration Trump, avec un investissement colossal de 500 milliards de dollars pour accélérer l’innovation technologique en IA. Ce projet souligne l’ampleur du retard de l’Europe, incapable de rivaliser avec de telles ambitions.

Malgré son retard, la Grèce montre des signes encourageants d’adoption de l’IA. Les progrès réalisés en 2023 témoignent d’une volonté croissante d’exploiter ces technologies pour stimuler la productivité et l’innovation.

Pour accélérer cette transition, un soutien stratégique du gouvernement et des investissements ciblés seront essentiels. Avec un cadre approprié, la Grèce pourrait non seulement rattraper son retard, mais aussi tirer parti de son potentiel inexploité pour se hisser parmi les acteurs émergents de l’IA en Europe.

