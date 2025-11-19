Waylibus : l’Elysée dévoile un bus scolaire électrique, vos enfants vont pédaler

Le Waylibus transforme le trajet scolaire en aventure collective. Né à Rouen, exposé à l’Élysée, ce bus scolaire doit sortir en 2027.

Le palais de l’Élysée a ouvert ses portes, les 15 et 16 novembre 2025, à 123 entreprises françaises. Parmi elles, une jeune pousse normande a attiré tous les regards avec un concept écologique. Le Waylibus, un bus scolaire électrique que les enfants propulsent eux-mêmes en pédalant.

Waylibus, un bus scolaire qui mise sur les petites jambes

Human-Mob, installée à Canteleu, présente le Waylibus scolaire comme un véhicule hybride entre le minibus et le vélo électrique géant. Neuf places composent l’habitacle.

Le conducteur, placé à l’avant, dirige et pédale comme sur un vélo classique. Derrière lui, huit écoliers prennent place sur des selles équipées de guidons fixes. Chaque mouvement de jambes alimente un générateur qui recharge la batterie pendant le trajet.

Un moteur électrique de 6 kW assure la propulsion principale. Le pédalage collectif reste facultatif, mais il augmente sensiblement l’autonomie, qui atteint 100 kilomètres au maximum. La vitesse reste bridée à 25 km/h, ce qui permet de circuler sur les pistes cyclables et les routes classiques.

Le principe séduit par sa simplicité et son approche écologique. Les enfants transforment le temps de transport en activité physique ludique.

Les créateurs estiment qu’une dizaine de minutes de pédalage modéré par élève suffit à ajouter plusieurs kilomètres d’autonomie. Le véhicule devient ainsi un outil pédagogique : il enseigne l’effort partagé et la production d’énergie propre dès le plus jeune âge.

Pour ce projet, Human-Mob cible en priorité le ramassage scolaire matin et soir. Le Waylibus scolaire peut aussi servir les centres aérés, les sorties pédagogiques ou les entreprises qui organisent le trajet domicile-école de leurs salariés.

Les écoliers deviennent copilotes de leur trajet

Le concept n’est pas totalement nouveau. Des prototypes existent déjà aux Pays-Bas ou en Allemagne. Pourtant, le modèle normand se distingue par sa fabrication 100 % française et son approche industrielle.

La batterie et le moteur sortent d’ateliers hexagonaux. L’assemblage mobilise plusieurs sous-traitants de Normandie sans usine dédiée, selon un modèle dit fabless qui limite l’investissement initial.

Une version professionnelle, baptisée Waylipro, transporte déjà jusqu’à 650 kg de marchandises. Le modèle prouve ainsi que la plateforme reste modulable.

Pour le grand public, la commercialisation du Waylibus scolaire débutera en 2026. Les premières livraisons interviendront en 2027, après homologation européenne et tests grandeur nature.

La jeune entreprise lève actuellement 2,5 millions d’euros pour financer les dernières validations et le lancement d’une présérie de 150 véhicules. À terme, cinquante emplois directs et indirects naîtront en Normandie autour de la production et de la maintenance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.