WhatsApp nous laisse maintenant créer un fond d’écran avec l’IA, c’est bluffant !

Meta continue d’injecter son IA dans ses applications et cette fois, c’est WhatsApp qui en profite. L’application teste une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de générer un fond d’écran personnalisé à l’aide d’une simple description textuelle.

Grâce à l’outil basé sur Meta AI, il suffit d’écrire quelques mots pour voir apparaître un visuel photoréaliste directement dans la fenêtre de discussion.

Les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais aller bien plus loin que les classiques fonds proposés jusqu’ici. Le fond d’écran personnalisé devient un moyen d’expression directe. Une plage au coucher du soleil, un paysage futuriste ou un thème inspiré d’un jeu vidéo : tout est généré par l’IA en quelques secondes, sans compétence graphique.

L’outil fonctionne comme un générateur d’image classique : l’utilisateur décrit ce qu’il souhaite et Meta AI crée une illustration en quelques secondes. Voici les étapes à suivre pour générer un fond d’écran personnalisé sur WhatsApp :

Ouvre WhatsApp puis sélectionne une discussion (individuelle ou de groupe). Appuie sur le nom du contact ou du groupe pour accéder aux paramètres. Fais défiler vers le bas jusqu’à trouver l’option “Thème de discussion”. Sélectionne “Créer avec l’IA” pour lancer la génération. Décris le thème souhaité, comme “plage au coucher du soleil” ou “jardin zen hivernal”. Admire le résultat : une image photoréaliste apparaît, prête à décorer l’arrière-plan du chat.

Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp vise à renforcer la personnalisation sans complexité technique. L’utilisateur contrôle l’esthétique de sa conversation tout en explorant la puissance de l’IA générative. Le système s’adapte à la description fournie et crée une image cohérente avec les instructions textuelles.

Traduction instantanée directement sur l’appareil

En parallèle, Meta expérimente une nouvelle fonction de traduction intégrée. Plus besoin de copier-coller dans une autre application : le système peut détecter une langue étrangère dans un message et proposer sa traduction instantanée. L’avantage : le processus s’effectue directement sur l’appareil, sans envoi des données vers un serveur cloud. Cela évite tout partage accidentel et améliore la sécurité des conversations privées.

Pour le moment, WhatsApp n’a pas précisé combien de langues seront prises en charge dès le lancement. Mais cette fonctionnalité pourrait séduire de nombreux utilisateurs en contexte multilingue.

Meta pousse l’IA dans chaque recoin de WhatsApp

Cette annonce intervient peu après l’introduction de publicités dans les statuts WhatsApp. Meta cherche désormais à ajouter des fonctionnalités qui augmentent l’engagement, tout en exploitant la synergie de son écosystème IA. Le fond d’écran personnalisé en est un parfait exemple : simple, visuel et rapide, il met l’utilisateur de WhatsApp au centre de la création.

L’IA générative s’installe donc peu à peu dans la messagerie préférée de millions de personnes. Et elle transforme même les moindres détails de l’expérience utilisateur, jusqu’au fond d’écran personnalisé de WhatsApp.

