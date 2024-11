2 choses que les experts en crypto ne vous diront pas

Les crypto-monnaies sont la nouvelle attraction des marchés financiers et tout le monde veut se tailler sa part du gâteau. Des astuces et des stratégies d’investissement foisonnent en ligne pour aider les moins aguerris à tirer leur épingle du jeu. Seulement, on fait exprès de vous cacher l’essentiel afin de vous maintenir dépendants.

Découvrez 2 choses que les experts en crypto ne vous diront jamais.

L’investissement est mieux que le trading

Le trading quant à lui est une opération qui consiste à acheter et à vendre des crypto-monnaies sur une courte période en surfant sur la fluctuation des prix. L’industrie étant volatile, les fluctuations des cours sur une période très courte sont généralement faibles, ne permettant pas au trader d’engranger des gains énormes. Pour pallier cela, ce dernier est souvent tenté de réaliser plusieurs trades à la fois. Cela l’oblige à se détacher de toutes autres activités pour se concentrer uniquement sur le trading avec tous les risques de banqueroute et de déception que cela peut engendrer. Pour faire du trading, vous pouvez utiliser des plateformes pour convertir la monnaie fiduciaire en cryptos. En effet, les Bitvavo avis expliquent comment cela trader de la bonne manière afin de maximiser ses profits.

L’investissement et le trading sont souvent utilisés à tort comme des notions interchangeables, car elles peuvent se dérouler sur des mêmes plateformes. Il existe pourtant une démarcation profonde entre un investisseur et un trader. Tandis qu’un investisseur effectue des placements pour obtenir une plus-value sur le long terme, un trader lui mise tout sur la variation des cours des crypto actifs afin d’obtenir des gains rapides sur le court terme.

C’est une action qui consiste à acheter des produits financiers, en l’occurrence les crypto-monnaies. Ensuite, on conserve les ordres pendant une certaine période et on espère rentabiliser avec le temps suite à une augmentation considérable de la valeur de l’actif. Cette période peut durer des dizaines d’années en fonction de la stratégie adoptée. Pour ce faire, un investisseur doit être doté de beaucoup de patience et être prêt à attendre au minimum une année pour commencer à récolter les fruits de ses placements.

Les investisseurs sont plus à l’abri de la volatilité du marché crypto que les traders, car ils conservent leurs jetons sur une longue période, se préservant ainsi des fluctuations des prix à court terme. Un investisseur procède à une étude sérieuse du marché avant de se lancer dans un projet, il s’intéresse à la santé financière de l’entreprise, à ses revenus, à son potentiel de croissance. Lorsque l’investisseur s’engage à acheter un jeton, il va le conserver sur une période bien précise conformément à ses objectifs individuels (projet de construction d’une maison, préparation de la retraite, etc.).

Par ailleurs, les investisseurs diversifient souvent leur portefeuille d’investissement pour être moins affecté si leurs placements ne réussissent pas comme prévu. L’investissement nécessite que vous misiez des montants d’argent plus importants que le trading afin de remporter des gains conséquents. La plupart des millionnaires en Bitcoin sont des investisseurs et non des traders. Ils ont fait confiance au projet dès le début en achetant le BTC quand sa valeur était encore insignifiante et ont engrangé des bénéfices énormes avec la croissance exponentielle de la valeur du Bitcoin sur le marché. C’est également le cas de ceux qui s’engagent dans les préventes de nouveaux projets crypto. Mais encore faut-il dénicher le bon projet !

Il ne faut faire confiance à aucun projet crypto à priori

Il ne faut surtout pas se leurrer, le marché des crypto-monnaies n’est pas pour des enfants de chœur et il faut éviter de croire à tout ce que vous lisez et entendez sur les projets crypto. Faites-vous votre propre opinion en effectuant les recherches requises et en vérifiant toujours les informations. Pour ce faire, vous devez avoir les outils appropriés pour procéder à l’analyse du marché afin de jauger si un projet crypto est bon ou pas. L’astuce est de faire des recherches sur des sites de langue différente.

Ainsi, si un projet crypto vous intéresse, vous devez aller sur des sites et des forums francophones, germanophones et anglo-saxons par exemple pour avoir une impression globale et mieux comprendre ses rouages. Si vous ne parlez ni allemand ni anglais, vous pouvez tout simplement vous servir des applications de traduction et insérer les versions recueillies dans les moteurs de recherche.

Par ailleurs, vous devez faire une étude approfondie du projet crypto qui vous intéresse avant d’engager vos fonds. Vous devez notamment consulter le livre blanc de la crypto-monnaie. Celui-ci fournit généralement tous les détails d’un projet crypto. Pour ce faire, vous pouvez vous servir des guides en ligne pour apprendre comment analyser un livre blanc, quelles informations tirées.

Vous devez aussi faire des recherches sur l’équipe derrière le projet en question, la réputation des dirigeants, ont-ils ou non des démêlés avec la justice ou une accusation pendante ? Sur ce point, méfiez-vous des nouveaux projets dont les fondateurs sont anonymes. Préférez les crypto-monnaies populaires ayant une vaste communauté aux projets crypto peu connus avec une opacité sur les développeurs et employés.

