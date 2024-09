3 cadres OpenAI démissionnent : ont-ils vu une future IA terrifiante ?

3 cadres démissionnent d’OpenAI, chacun pour des raisons différentes apparemment. Mais que se passe-t-il vraiment dans l’entreprise à l’origine de ChatGPT ?

OpenAI, initialement fondée comme un laboratoire de recherche à but non lucratif, est aujourd’hui, célèbre pour la création de ChatGPT. Mais derrière son succès, ses collaborateurs ne se plaisent peut-être pas. Hier, le 25 septembre, par exemple, 3 cadres de l’entreprise ont démissionné.

OpenAI : Une démission collective des cadres ?

Mira Murati, la directrice technique d’OpenAI, a annoncé son départ. L’année dernière pendant une période de turbulences, c’est elle qui a temporairement occupé le poste de PDG par intérim. « Je m’éloigne parce que je veux créer le temps et l’espace pour ma propre exploration. »

Difficile de ne pas se demander : est-ce une simple volonté de prendre du recul, ou y a-t-il des raisons plus profondes ? D’autant plus que Bob McGrew, directeur de la recherche, et Barret Zoph, un autre chercheur éminent, lui emboîtent le pas.

Dans sa note de départ, Murati a loué l’entreprise et son ancien patron Sam Altman. Elle décrit OpenAI comme étant « à la pointe de l’innovation en IA ». Elle a également souligné la difficulté de quitter ce lieu qu’elle apprécie profondément.

De sont côté, Altman, le PDG d’OpenAI, a exprimé sa reconnaissance pour le travail de Murati sur X. Et, il a réorganisé son équipe avec six nouvelles nominations.

Est-ce normal ?

Selon Sam Altman, les départs de Mira Murati, Bob McGrew et de Barret Zoph ont été décidés « indépendamment et à l’amiable ». Il a partagé cette information dans une note adressée aux employés qui a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux.

Pour lui, ces départs sont naturels dans une entreprise en pleine croissance. Mais comment ne pas en douter alors que l’entreprise a déjà vu plusieurs figures importantes partir.

En août par exemple, Greg Brockman, président et cofondateur, a annoncé qu’il prenait un « congé sabbatique » jusqu’à la fin de l’année. Un autre cofondateur, John Schulman, a quitté l’entreprise le même mois pour rejoindre Anthropic, une startup fondée en 2021 par d’anciens cadres d’OpenAI.

En mai dernier, Ilya Sutskever, ancien responsable de la sécurité de l’IA, a quitté OpenAI pour fonder sa propre entreprise. Quelques jours plus tard, son collègue Jan Leike, co-responsable de l’équipe de sécurité, a suivi. Il a même critiqué l’entreprise pour avoir priorisé l’attraction des produits et négligé la sécurité.

Il semble que les collaborateurs d’OpenAI s’éloignent les uns après les autres. À cause d’une future IA incontrôlable peut-être ? Ou une vision différente de l’avenir ? Altman, toujours aussi diplomate, reconnaît même que la situation paraît « brutale ». Cependant, il insiste : « Nous ne sommes pas une entreprise normale ».

Il est vrai qu’OpenAI a déjà connu des bouleversements l’année dernière lorsque Altman lui-même a été renvoyé. Et qu’aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre, du moins avant ce départ de 3 cadres. Cette fois, l’entreprise survivra aussi, sans doute…

Qu’est-ce que vous en pensez ? Nous serions ravis de connaître votre opinion dans les commentaires !

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.