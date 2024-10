Age of Empires Mobile : pourquoi ce jeu est le pire portage possible sur smartphone ?

Age of Empires est l’une des plus grandes franchises de l’histoire du jeu. Néanmoins, la version Mobile du jeu lancée sur iOS et Android le 17 octobre est assez décevante.

Lors du lancement de Age of Empires Mobile, les passionnés de jeu espérait que ce serait une adaptation fidèle de la célèbre série de jeux de stratégie en temps réel. Néanmoins, lorsque j’ai lancé le jeu pour la première fois, j’ai éprouvé une déception.

Age of Empires Mobile, le pire portage possible sur smartphone ?

Pour vous aider à comprendre pourquoi je pense que Age of Empires Mobile n’est pas le meilleur jeu pour smartphone, je vais vous parler de mon expérience.

Au lancement du jeu sur mobile, ma première impression était la simplicité de l’interface. J’ai utilisé mon appareil mobile pour déplacer les unités, détruire des structures ou encore pour engager des combats.

Je dois avouer que ce jeu n’avait pas de chance, s’il était toujours comme ça. Je ne voyais pas comment il pouvait m’accrocher, d’autant plus que je suis une habituée des jeux comme Age of Empires II. Effectivement, juste après cette ouverture, la version mobile de Age of Empires se montre sous sa véritable forme.

J’ai passé beaucoup de temps à jouer à Age of Empires Mobile dans des menus gacha. J’ai également construit des villes au ralenti ou encore à participer à des batailles automatiques. Malheureusement, tout cela ne m’a pas aidé à me souvenir du fameux Age of Empires.

Bien évidemment, nous pouvons retrouver des parties de ce qui rend le jeu si agréable dans cette version mobile. Cependant, au lieu d’assister à une parfaite adaptation fidèle et attentionnée du jeu, on a trouvé une adaptation mobile de la licence Age of Empires.

Bénéficier d’un véritable gacha

Le principal gameplay d’Age of Empires Mobile consiste à obtenir des ressources pour pouvoir construire votre citadelle et à améliorer les héros et les troupes historiques.

Pour cette première version, il y avait des tonnes de ressources disponibles. Au moment de jouer, je n’ai pas eu de souci de chronomètres ou encore de ressources pour construire ce dont j’avais besoin. Cependant, je dois admettre que les joueurs free-to-play vont avoir du mal à jouer, car ils auront certainement des contraintes de temps et d’argent.

J’ai constaté que l’acquisition de personnages historiques à partir des gacha pulls fonctionne pour la version mobile, car elle offre au jeu une chance de couvrir une importante partie de l’histoire. Et ce, sans pour autant surcharger l’expérience avec plusieurs factions ou campagnes dès le premier jour.

Et vous, avez-vous déjà testé Age of Empires Mobile ? Comment l’avez-vous trouvé ? Partagez votre avis dans les commentaires !

