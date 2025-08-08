Alerte rouge : une menace inquiétante plane sur la France (et s’aggrave)

Venu tout droit d’Asie du Sud-Est, il a posé ses petites pattes en France métropolitaine en 2004, ce moustique-tigre (Aedes albopictus). Et depuis, il ne s’est plus arrêté. Cette année, il a carrément élu domicile dans tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’été, sa présence est devenue un vrai fléau. Les piqûres se multiplient. Les nuits deviennent un enfer… Mais au-delà de la nuisance, c’est surtout une alerte sanitaire qui clignote.

Car contrairement aux moustiques classiques, celui-là joue dans une autre catégorie. Il peut transporter avec lui des virus tropicaux comme la dengue, le chikungunya ou le zika.

Ces maladies, autrefois confinées aux zones exotiques, trouvent aujourd’hui un moyen d’entrer discrètement en métropole. Tout ça à cause de cet insecte. Et je vous jure, sa prolifération rapide inquiète sérieusement les autorités sanitaires françaises.

Auvergne-Rhône-Alpes : la ville la plus menacée

Parmi les zones les plus touchées, la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) fait figure de première de la classe. En 2024, Santé publique France a relevé un record de cas importés d’arboviroses : 274 exactement.

Deux cas de dengue autochtone ont aussi été détectés dans la Drôme. “Autochtone” signifie ici que les personnes infectées n’ont pas voyagé. Qu’elles ont attrapé la maladie chez elles, en métropole. Ce qui confirme que le moustique-tigre ne fait plus que passer. Il pique et il transmet.

Et ce n’est pas une première. Ces deux cas s’ajoutent à ceux recensés à Caluire-et-Cuire en 2019 et à Bourg-lès-Valence en 2023. Trois foyers locaux en six ans, et 2025 ne fait qu’accentuer la tendance.

Dès les premiers mois, une recrudescence des arboviroses a été observée dans la région. Chaque été, les mois d’août et de septembre sont les plus critiques. La chaleur et les moindres flaques d’eau deviennent à cette période des incubateurs idéaux.

La lutte devient alors urgente, car c’est en ce moment précis que la prolifération explose.

Les 3 réflexes qui vont ralentir la progression du moustique-tigre

Face à cette invasion, les autorités sanitaires rappellent qu’on a pas besoin de sprays miracle ni de gadgets hors de prix. Nos petits gestes du quotidien feront la différence.

Elles proposent donc le principe : trier, ranger et couvrir. Éliminer les coupelles d’eau sous les pots. Rentrer les objets qui pourraient stocker de l’eau de pluie. Et couvrir les récupérateurs avec un filet.

Ce sont des actions simples mais efficaces. Le moustique-tigre pond dans des toutes petites quantités d’eau. Un bouchon retourné peut suffire. C’est pourquoi la mobilisation de chacun compte.

Alors, habitants, communes, entreprises, tout le monde doit s’y mettre. Car on parle ici d’un enjeu de santé publique. Sans effort collectif, pas de solution durable.

Et en AURA, la lutte est organisée. L’ARS pilote la gestion sanitaire. FREDON AURA coordonne le plan régional. L’EIRAD, elle, agit concrètement : campagnes d’information, opérations de démoustication, interventions ciblées.

Les communes et intercommunalités prennent aussi le relais localement. Une véritable armée anti-moustique s’active chaque été, entre mai et novembre.

Dès qu’un cas de dengue, chikungunya ou zika est signalé par un professionnel de santé — c’est obligatoire — une alerte est déclenchée. Et les équipes interviennent vite, autour des lieux fréquentés par le malade, pour éviter que le virus ne se propage.

