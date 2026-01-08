Alphabet dépasse Apple et grimpe au rang de 2ᵉ entreprise la plus valorisée

Alphabet, la maison mère de Google, vient de dépasser Apple en capitalisation boursière. Sa valorisation atteint 3 885 milliards de dollars contre 3 846 milliards pour le géant à la pomme. Ce qui fait d’elle la deuxième entreprise la plus valorisée au monde.

Nvidia reste largement en tête avec une valeur de 4 595 milliards de dollars, conservant sa place d’entreprise la plus valorisée au monde. Cette progression de Google intervient après plusieurs mois où son action avait déjà affiché une forte hausse.

La dynamique actuelle s’explique en partie par une décision de justice américaine. Un juge fédéral a conclu à un monopole illégal de Google sur le marché de la recherche. Mais les sanctions imposées ont été relativement légères.

Cette décision a rassuré les investisseurs, qui ont vu dans ce jugement un signal de stabilité pour l’avenir de l’entreprise. L’action Google a ainsi continué de grimper, soutenue par la confiance retrouvée du marché.

Le développement de l’intelligence artificielle constitue un autre moteur de cette progression. Les récentes initiatives de Google en IA montrent que l’entreprise rattrape progressivement OpenAI. Ce qui a encore plus renforcé l’optimisme des investisseurs.

Ces avancées technologiques, associées à une performance financière solide, expliquent en partie pourquoi Google a enregistré la meilleure progression parmi les grandes valeurs technologiques en 2025.

Sur l’ensemble de l’année écoulée, l’action Google a bondi de 65 %, tandis qu’Apple n’a progressé que de 8,6 %. Depuis le début de 2026, Google continue sur sa lancée avec une hausse de 2,9 %, alors qu’Apple recule de 4 %.

Avec cette nouvelle position, Alphabet s’affirme désormais comme un acteur incontournable de la tech mondiale. La concurrence reste féroce, mais Google est revenu dans la course et pourrait continuer à peser lourd dans le paysage économique mondial.

