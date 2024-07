Amazon crée un cloud ultrasecret pour protéger les données de cette armée

Le gouvernement australien et Amazon viennent de signer un accord de 1,3 milliard de dollars d'après une annonce de Canberra ce 4 juillet. Grâce à cette collaboration, des données ultrasecrètes de l'armée australienne seront sauvegardées dans un cloud.

Le gouvernement australien révèle que la filiale d'Amazon AWS (Amazon Web Service) va concevoir un cloud « ultrasecret » pour les agences militaires et de renseignement du pays. Le but étant d'avoir «une plus grande interopérabilité et une collaboration plus approfondie avec les États-Unis». Rappelons que ce pays est l'un des plus grands alliés des armées australiennes.

Rachel Noble, responsable des services secrets australiens indique que l'informatique dématérialisée pourra aussi assister « Redspice ». Il s'agit d'un plan de défense et de renseignement de cybersécurité.

Dans le cadre de cet accord, Amazon va bâtir trois centres de données en Australie.

Un marché cloud en plein essor grâce à l'IA générative

La course à la technologie d'IA générative s'agrandit avec les géants comme Google et Microsoft. De son côté, Amazon, leader de solution cloud, tente par tous les moyens de convaincre les organisations non gouvernementales ainsi que les services publics de s'unir à la révolution de cette technologie de pointe.

Tout comme ses rivales, sa branche AWS est convaincue que l'IA générative peut réformer en profondeur plusieurs domaines, à savoir la sécurité et la santé. L'entreprise permet même aux institutions et associations intéressées de tester leurs idées grâce à un investissement de 50 millions de dollars sur deux ans.

Notons que cette course est en rapport au marché du cloud. En effet, cette technologie nécessite des serveurs et des services d'informatique à distance pour son bon fonctionnement. Actuellement, la taille du marché mondial du cloud pour les gouvernements est de 35,5 milliards de dollars. Elle est prévue doubler d'ici 5 ans.

Des placements en Europe

Actuellement, ce sont les États-Unis qui possèdent la plus grande part du marché. Néanmoins, celui de l'Europe s'accroît rapidement. Dernièrement, Amazon a annoncé qu'elle va augmenter de 10 milliards d'euros son investissement en Allemagne d'ici 2026 pour élargir le cloud dans le pays.

Ils pensent aussi investir 7,8 milliards d'euros pour développer outre-Rhin. Ce cloud souverain européen est un projet qui permettra d'héberger sur les pays de l'Union-Européen les données des entreprises du continent.

La société annonce aussi en mai qu'elle prévoit un investissement de 15,7 milliards d'euros en Espagne et de 1,2 milliard d'euros en France pour déployer le service cloud.

Ces projets interviennent dans le contexte du développement du cloud souverain européen. En effet, il doit permettre le classement et le traitement des informations en ligne sans l'intermédiaire des géants américains.

Aujourd'hui, environ 80 % du marché cloud européen destiné pour les services publics est sous le contrôle de trois géants, Google, Microsoft et AWS. De ce fait, les alternatives européennes ont du mal à se démarquer. C'est dans ce contexte que la Commission européenne essaie d'aider les entreprises européennes qui ont la capacité de gérer les infrastructures cloud à s'accroître, pour héberger les informations les plus sensibles.

